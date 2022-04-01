Американский актер Шон Пенн попросил миллиардеров мира приобрести для Украины истребители

Американский актер Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с призывом приобрести для Украины 12 истребителей, превосходящих по техническим характеристикам российскую военную авиацию.

Источник: twitter-страница Пенна, twitter-страница Командования Воздушных сил ВСУ, the Guardian

Детали: Пенн просит миллиардеров потратить 300 миллионов долларов и приобрести для Украины две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы качественное преимущество над российскими истребителями Су и МиГ.

Также он призывает приобрести для Украины системы для противоракетной обороны на 200 миллионов долларов, что вместе составило бы полмиллиарда долларов.

В то же время актер признает, что кроме приобретения самих истребителей потребуются дополнительные расходы на содержание этих самолетов и их ремонт. Однако Пенн уверяет, что украинские летчики готовы овладеть управлением новыми самолетами за 3 недели.

Накануне вечером 31 марта командование ПС ВСУ сообщило на своем twitter-странице на английском языке, что наибольшая потребность для украинских защитников сейчас заключается в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16, имеющих техническое преимущество над старыми советскими самолетами. В Командовании заверили, что украинские пилоты готовы овладеть управлением самолетами за 2-3 недели.

Ветеран Королевских военно-воздушных сил Великобритании Энди Незервуд прокомментировал, что в начале российского вторжения он не решился бы утверждать, что украинские летчики готовы овладеть управлением самолетами за 2-3 недели. Но теперь он говорит, что учитывая успехи Воздушных сил ВСУ, кажется, для них нет ничего невозможного.

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Однако препятствием могут стать требования законодательства США, что экспорт больших объемов вооружения должен получить одобрение Конгресса.

Справка: Шон Пенн является всемирно известным актером, который получил две премии "Оскар" как лучший актер за фильм "Таинственная река" 2003 года и "Милк" 2008 года. Кроме успешной кинокарьеры он занимается политическим активизмом и снимает документальные фильмы о различных значимых общественно-политических событиях в мире. К его мнению по политическим вопросам прислушивается большая часть общественности.

2021 Пенн начал съемки документального фильма о российско-украинской войне, которая на тот момент охватывала только территории Донецкой и Луганской областей.

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