Американский актер Шон Пенн попросил миллиардеров мира приобрести для Украины истребители
Американский актер Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с призывом приобрести для Украины 12 истребителей, превосходящих по техническим характеристикам российскую военную авиацию.
Источник: twitter-страница Пенна, twitter-страница Командования Воздушных сил ВСУ, the Guardian
Детали: Пенн просит миллиардеров потратить 300 миллионов долларов и приобрести для Украины две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы качественное преимущество над российскими истребителями Су и МиГ.
Также он призывает приобрести для Украины системы для противоракетной обороны на 200 миллионов долларов, что вместе составило бы полмиллиарда долларов.
В то же время актер признает, что кроме приобретения самих истребителей потребуются дополнительные расходы на содержание этих самолетов и их ремонт. Однако Пенн уверяет, что украинские летчики готовы овладеть управлением новыми самолетами за 3 недели.
Накануне вечером 31 марта командование ПС ВСУ сообщило на своем twitter-странице на английском языке, что наибольшая потребность для украинских защитников сейчас заключается в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16, имеющих техническое преимущество над старыми советскими самолетами. В Командовании заверили, что украинские пилоты готовы овладеть управлением самолетами за 2-3 недели.
Ветеран Королевских военно-воздушных сил Великобритании Энди Незервуд прокомментировал, что в начале российского вторжения он не решился бы утверждать, что украинские летчики готовы овладеть управлением самолетами за 2-3 недели. Но теперь он говорит, что учитывая успехи Воздушных сил ВСУ, кажется, для них нет ничего невозможного.
Однако препятствием могут стать требования законодательства США, что экспорт больших объемов вооружения должен получить одобрение Конгресса.
Справка: Шон Пенн является всемирно известным актером, который получил две премии "Оскар" как лучший актер за фильм "Таинственная река" 2003 года и "Милк" 2008 года. Кроме успешной кинокарьеры он занимается политическим активизмом и снимает документальные фильмы о различных значимых общественно-политических событиях в мире. К его мнению по политическим вопросам прислушивается большая часть общественности.
2021 Пенн начал съемки документального фильма о российско-украинской войне, которая на тот момент охватывала только территории Донецкой и Луганской областей.
Предыстория:
- 24 февраля 2022, в первые сутки полномасштабной войны России против Украины, Шон Пенн приехал в Киев на Банковую лично поддержать президента Владимира Зеленского. Он также хотел зафиксировать для своего документального фильма судьбоносные события в истории Украины и с первых уст узнать информацию о российском вторжении, чтобы донести правду людям в мире.
- 6 марта в интервью для американского телеканала CNN Пенн сказал, что он ошеломлен и тронут мужеством и достоинством сопротивления украинского народа и личной отвагой президента Зеленского, не покинувшего Киев, несмотря на значительную опасность для своей жизни.
- 9 марта актер обсудил передачу истребителей Украине с главой Офиса президента Андреем Ермаком и пообещал привлекать широкую общественность к этому вопросу.
- 8 марта польское правительство заявило, что готово передать для украинских Вооруженных Сил собственные истребители типа МиГ-29, которые остались у Польши со времен членства в "социалистическом блоке". Украинские летчики не нуждаются в дополнительной тренировке для управления такими истребителями. Польша предложила передать истребители американской авиабазе Рамштайн в Германии.
- 9 марта министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не поддерживают инициативу польского правительства по передаче Украине истребителей, потому что, по мнению руководства Пентагона, в ВСУ достаточно средств для отпора российской агрессии в воздухе. Тогда как 40 американских сенаторов от Республиканской партии направили открытое письмо президенту США Джо Байдену с призывом немедленно передать Украине истребители.