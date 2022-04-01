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РФ не контролировала и не контролирует небо над Украиной - Воздушные силы ВСУ

Пятница, 1 апреля 2022, 22:37

Командование Воздушных сил ВСУ было готово к войне с Россией, поэтому почти вся техника и люди были вовремя выведены из-под удара.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Детали: В сообщении напомнили о том, что в первый день войны, 24 февраля, российские войска нанесли по Украине массированный ракетный удар, применив баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и типа "Х".

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Дословно: "Первыми целями оккупантов стали именно Воздушные Силы: радиолокационные подразделения, зенитные ракетные войска, военные аэродромы, командные пункты.

Они планировали сиюминутно уничтожить всю противовоздушную оборону государства. Однако мы готовились к такому сценарию, поэтому успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей, которые продолжают выполнять задачи в сложившихся условиях".

Детали: В Командовании Воздушных сил ВСУ назвали чепухой отчеты военного руководства РФ об уничтожении всей системы противовоздушной обороны Украины.

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Дословно: "Враг не контролировал и не контролирует украинское небо. Речь может идти об определенном контроле оккупантами воздушного пространства на временно оккупированных территориях, где противник уже завез немало средств ПВО: С-300, С-400, "Бук", "Панцирь", "Тор", которые постепенно уничтожаются артиллерией, авиацией и другими огневыми средствами. Именно там вражеская авиация проявляет активность, но и там ежедневно несет потери".

Темы: РосcияВооруженные силывойна
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