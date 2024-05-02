ССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами
Четверг, 2 мая 2024, 15:37
Силы специальных операций уничтожили пуско-зарядную установку российского комплекса "Бук" на Сумском направлении.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Сообщается, что операторы одного из подразделений ССО во время работы на Сумском направлении обнаружили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".
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По целям врага операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами.
Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику. В результате удара уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами, огневая установка комплекса "Бук-М1" - повреждена.
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Напомним: Недавно ССО поразили два российских ЗРК "Бук" тоже на Сумском направлении.