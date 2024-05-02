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ССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 мая 2024, 15:37
ССО уничтожили установку вражеского Бука с 6 ракетами
скриншот

Силы специальных операций уничтожили пуско-зарядную установку российского комплекса "Бук" на Сумском направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что операторы одного из подразделений ССО во время работы на Сумском направлении обнаружили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

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По целям врага операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами.

Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику. В результате удара уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами, огневая установка комплекса "Бук-М1" - повреждена.

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Напомним: Недавно ССО поразили два российских ЗРК "Бук" тоже на Сумском направлении.

Темы: ССОвойнаРосcия
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