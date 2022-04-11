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Морпехи из Мариуполя заявили о нехватке боеприпасов: "Дальше – только в рукопашную"

"Украинская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 15:55
Морпехи из Мариуполя заявили о нехватке боеприпасов: Дальше – только в рукопашную
На фото – Мариуполь после обстрелов российскими оккупантами. Фото из Telegram Азова

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского ВСУ сообщила, что у находящегося в Мариуполе подразделения заканчиваются боеприпасы, ситуация очень сложная, 11 апреля может быть последнее сражение, а поддержки или хотя бы связи с властью нет.

Позже главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заверил, что власть для обороны Мариуполя делает все возможное и невозможное.

Источник: 36-я ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Билинского ВСУ в Facebook, Новинарня, источники "Украинской правды" в разведке

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Стоит отметить, что пост на странице 36 ОБрМП был написан на русском.

Дословно 36 ОБрМП: "С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь… Мы держали оборону достойно, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство на заканчиваться.

Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся.

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Мудрые генералы советуют забирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти совковые паркетники, поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы.

С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, поскольку бк (боекомплекта – ред.) не осталось. Дальше – в рукопашную. Дальше – для некоторых смерть, а для некоторых – плен".

Детали: Морпехи сообщили, что за время боевых действий им "один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного "энлавов" и старлинк Илона Маска".

Без боекомплекта морпехи не имели возможности обороняться, поэтому противник постепенно оттеснил их на завод Азовмаш, "окружил, сковал огнем и теперь пытается уничтожить".

36-я бригада отмечает, что был вариант привести к ним резервы, чтобы усилить и продолжить оборону. Также были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Об этом докладывали в ОТУ "Восток", где даже начинали планировать операцию, но "их старшие штабы заворачивали".

О тяжелой ситуации сообщали в ООС. Там говорили – "держитесь, мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел".

Морпехи добавили, что разговаривали с главнокомандующим, который обещал деблокаду, и с гарантом, который "гарантировал или политическое, или военное решение ситуации".

Сейчас половина оставшихся в бригаде – раненые, что будет дальше, морпехи не знают.

По данным "Новинарни", автором текста является один из высших офицеров 36-й бригады. Это не официальная позиция воинской части, а "письмо морского пехотинца", через которого осуществлялась связь с подразделением и который описывает реальное положение дел в обороне Мариуполя морскими пехотинцами.

Отмечается, что связь с пресс-офицером бригады потеряна, но военнослужащий, ведущий ФБ-страницу бригады, подтвердил, что она не взломана. Офицер просил обнародовать обращение без указания его личности после того, как он не сможет выходить на связь.

Источники "Украинской правды" в разведке подтвердили, что ситуация в Мариуполе крайне тяжелая, попытки деблокады были неудачными.

"Украинская правда" пытается выяснить, какие меры предпринимают власти для решения проблемы защитников в Мариуполе. Мы обратились к заместителю министра обороны Анне Маляр и к пресс-секретарю президента Сергею Никифорову. На звонки и сообщения они пока не ответили.

Для справки: Бойцы 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, несмотря на предательство командира, сохранили верность присяге в 2014 году, вышли из Крыма и продолжали выполнять задачи по обороне Украины.

Предыстория: 

Темы: Мариупольвойна
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