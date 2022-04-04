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"Мразота уехала, но заминировала все вокруг": дороги на Черниговщине еще очень опасны

Понедельник, 4 апреля 2022, 11:51

В Черниговской области продолжаются работы по разминированию дорог, местным жителям нужно пока воздержаться от поездок по территории области.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус

Прямая речь: "У нас много работы и очень много заминированных дорог, очень много разбитых коммуникаций по области, много взорванных мостов. Сейчас Служба автодорог, военные, администрация занимается обеспечением, организацией маршрутов по всей территории для того, чтобы мы как можно скорее возобновили нормальный трафик и смогли доехать до любого уголка Черниговской области.

Обращение ко всем жителям области, особенно там, где стояли российские танки, москальская мразота уехала, но они заминировали все вокруг... Поэтому у меня большая просьба - имеем терпение и ждем пока Вооруженные силы, инженеры и саперы ВСУ проведут разминирование. Это очень важно, ведь мы должны избежать новых жертв".

Напомним: После озвучивания официальным Киевом предложения по договору о новой системе гарантий безопасности для Украины Россия решила "!кардинально сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях.

Оккупанты начали отводить войска в сторону Беларуси. Украинские Силы обороны также оттесняли врага и зачищали территорию. 3 апреля подразделения украинского десанта взяли под контроль участок границы Украины и Беларуси вблизи Припяти Киевской области.

В то же время, Украина осознает, что враг перегруппировывается и попытается усилить наступление на востоке на юге Украины.

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Темы: Черниговская областьвойна
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