Россияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов

Российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения.

Источник: полк "Азов", информированный собеседник УП в Минобороны

Дословно: "Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА".

Детали: Сообщается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Последствия использования неизвестного вещества уточняются.

Источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что советы по защите в случае применения химического оружия для Мариуполя не актуальны, ведь в городе почти не осталось выживших окон или помещений, нет проточной воды и санитарии.

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Он добавил, что сейчас информация о химической атаке ждет подтверждения.

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