Россияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов
Российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения.
Источник: полк "Азов", информированный собеседник УП в Минобороны
Дословно: "Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА".
Детали: Сообщается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.
Последствия использования неизвестного вещества уточняются.
Источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что советы по защите в случае применения химического оружия для Мариуполя не актуальны, ведь в городе почти не осталось выживших окон или помещений, нет проточной воды и санитарии.
Он добавил, что сейчас информация о химической атаке ждет подтверждения.
Предыстория:
- Буквально за несколько часов до этого россияне пригрозили, что планируют заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.
- Президент Джо Байден заявлял, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения, в частности химическое, но ответ будет зависеть от ситуации.
- 36-я отдельная бригада морской пехоты, участвующая в обороне Мариуполя против российских захватчиков, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорится, что 11 апреля может стать последним боем для всех защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами в течение двух недель.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный впоследствии отреагировал и заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть. Он добавил, что детали оборонной операции украинских защитников не должны являться предметом общественного обсуждения.