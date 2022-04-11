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Россияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов

Мазуренко Алена Понедельник, 11 апреля 2022, 22:39
фото: Азов

Российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения.

Источник: полк "Азов", информированный собеседник УП в Минобороны

Дословно: "Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА".

Детали: Сообщается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Последствия использования неизвестного вещества уточняются.

Источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что советы по защите в случае применения химического оружия для Мариуполя не актуальны, ведь в городе почти не осталось выживших окон или помещений, нет проточной воды и санитарии.

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Он добавил, что сейчас информация о химической атаке ждет подтверждения.

Предыстория:

  • Буквально за несколько часов до этого россияне пригрозили, что планируют заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.
  • Президент Джо Байден заявлял, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения, в частности химическое, но ответ будет зависеть от ситуации.
  • 36-я отдельная бригада морской пехоты, участвующая в обороне Мариуполя против российских захватчиков, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорится, что 11 апреля может стать последним боем для всех защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами в течение двух недель.
  • Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный впоследствии отреагировал и заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть. Он добавил, что детали оборонной операции украинских защитников не должны являться предметом общественного обсуждения.

Темы: МариупольАзоввойнаРосcия
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