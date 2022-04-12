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Из Луганщины эвакуируется меньше людей после удара по Краматорску – глава ОВА

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 19:36
Из Луганщины эвакуируется меньше людей после удара по Краматорску – глава ОВА
эвакуация из Луганщины, фото из Telegram Сергея Гайдая

После ракетного удара РФ по вокзалу Краматорска Донецкой области становится меньше желающих эвакуироваться и из Луганской области, в области остается много детей.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Около 90 тысяч населения до сих пор находятся в бомбоубежищах общин области. Каждый день мы призываем уезжать. Краматорская трагедия дала о себе знать – желающих эвакуироваться становится меньше. До сих пор много детей".

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Детали: Гайдай сообщил, что во вторник из области эвакуировали более 300 человек.

"Сегодня вместе с Патрульной полицией и волонтерами удалось уговорить и вывезти 107 жителей Кременной, 115 лисичан, около 60 жителей Горной общины (несколько дней оттуда эвакуация была невозможна из-за обстрелов), 12 попаснян и 47 северодончан", - сообщил он.

Для оставшихся традиционно завезли несколько тонн гумпомощи: еду, лекарства, средства гигиены.

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Глава ОВА еще раз призвал жителей области эвакуироваться.

"Позаботьтесь о собственной безопасности! Если мы вас потеряем, за что тогда сражаемся?!", - спрашивает он.

Гайдай отметил, что эвакуационные автобусы ждут людей каждое утро.

Предыстория:

  • 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами из комплекса "Точка-У" вокзал Краматорска, где около 4 тысяч человек ожидали эвакуации.
  • По последним данным, в результате ракетного удара погибли 57 человек, 109 человек ранены.

Темы: Луганская областьэвакуацияКраматорск
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