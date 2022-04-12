Из Луганщины эвакуируется меньше людей после удара по Краматорску – глава ОВА
После ракетного удара РФ по вокзалу Краматорска Донецкой области становится меньше желающих эвакуироваться и из Луганской области, в области остается много детей.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Дословно: "Около 90 тысяч населения до сих пор находятся в бомбоубежищах общин области. Каждый день мы призываем уезжать. Краматорская трагедия дала о себе знать – желающих эвакуироваться становится меньше. До сих пор много детей".
Детали: Гайдай сообщил, что во вторник из области эвакуировали более 300 человек.
"Сегодня вместе с Патрульной полицией и волонтерами удалось уговорить и вывезти 107 жителей Кременной, 115 лисичан, около 60 жителей Горной общины (несколько дней оттуда эвакуация была невозможна из-за обстрелов), 12 попаснян и 47 северодончан", - сообщил он.
Для оставшихся традиционно завезли несколько тонн гумпомощи: еду, лекарства, средства гигиены.
Глава ОВА еще раз призвал жителей области эвакуироваться.
"Позаботьтесь о собственной безопасности! Если мы вас потеряем, за что тогда сражаемся?!", - спрашивает он.
Гайдай отметил, что эвакуационные автобусы ждут людей каждое утро.
Предыстория:
- 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами из комплекса "Точка-У" вокзал Краматорска, где около 4 тысяч человек ожидали эвакуации.
- По последним данным, в результате ракетного удара погибли 57 человек, 109 человек ранены.