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З Луганщини евакуюється менше людей після удару по Краматорську – голова ОВА

Катерина ТищенкоВівторок, 12 квітня 2022, 19:36
З Луганщини евакуюється менше людей після удару по Краматорську – голова ОВА
евакуація з Луганщини, фото з Telegram Сергія Гайдая

Після ракетного удару РФ по вокзалу Краматорська Донецької області меншає кількість охочих евакуюватися і з Луганщини, в області лишається багато дітей.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Близько 90 тисяч населення досі знаходяться у бомбосховищах громад області. Щодня ми закликаємо виїжджати. Краматорська трагедія далася в знаки – охочих евакуюватися меншає. Досі багато діток".

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Деталі: Гайдай повідомив, що у вівторок з області евакуювали більше 300 людей.

"Сьогодні разом з Патрульною поліцію та волонтерами вдалося вмовити та вивезти 107 мешканців Кремінної, 115 лисичан, близько 60 мешканців Гірської громади (декілька днів звідти евакуація була неможлива через обстріли), 12 попаснян та 47 сєвєродончан", - повідомив він.

Для тих, хто залишився, традиційно завезли декілька тонн гумдопомоги: їжу, ліки, засоби гігієни.

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Голова ОВА вкотре закликав мешканців області евакуюватися.

"Подбайте про власну безпеку! Якщо ми вас втратимо, за що тоді воюємо?!", - запитує він.

Гайдай зазначив, що евакуаційні автобуси чекають на людей щоранку.

Передісторія:

  • 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами з комплекса "Точка-У" вокзал Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.

  • За останніми даними, внаслідок ракетного удару загинуло 57 осіб, 109 осіб поранено.

Теми: Луганська областьевакуаціяКраматорськ
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