Ермак просит у США больше тяжелого оружия для защиты от российских "варваров"

Украина благодарна Соединенным Штатам Америки за оказанную помощь, но хотела бы получить больше тяжелого вооружения для защиты от армии России на фоне ожидания более жестокого наступления.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter

Прямая речь: "Мы благодарны за всю оказанную помощь США. Но нам нужна программа, подобная ленд-лизу, больше тяжелого оружия для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства".

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We're grateful for all the US assistance provided so far. But we need the lend-lease like program, more heavy weapons to defend and prevent further Russian barbarism. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 13, 2022

Детали: Ермак также поблагодарил президента США Джозефа Байдена за оценку преступлений РФ в Украине: "Настоящий лидер говорит правду. Спасибо президенту США за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, стоящих за ними в Кремле".

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Этому предшествовало: 12 апреля президент США Джо Байден заявил, что американцы не должны страдать от того, "объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид". Таким образом он впервые назвал геноцидом действия россиян в войне против Украины.

6 апреля Сенат США единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и делать другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Справка: Программа ленд-лиза была изначально системой, по которой США частично на безвозмездной основе передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Второй раз программу ленд-лиза США разрешили в 2022 году для помощи Украине.

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