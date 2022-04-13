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Ермак просит у США больше тяжелого оружия для защиты от российских "варваров"

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 10:10

Украина благодарна Соединенным Штатам Америки за оказанную помощь, но хотела бы получить больше тяжелого вооружения для защиты от армии России на фоне ожидания более жестокого наступления.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter

Прямая речь: "Мы благодарны за всю оказанную помощь США. Но нам нужна программа, подобная ленд-лизу, больше тяжелого оружия для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства".

Детали: Ермак также поблагодарил президента США Джозефа Байдена за оценку преступлений РФ в Украине: "Настоящий лидер говорит правду. Спасибо президенту США за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, стоящих за ними в Кремле".

Этому предшествовало: 12 апреля президент США Джо Байден заявил, что американцы не должны страдать от того, "объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид". Таким образом он впервые назвал геноцидом действия россиян в войне против Украины.

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6 апреля Сенат США единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и делать другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Справка: Программа ленд-лиза была изначально системой, по которой США частично на безвозмездной основе передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Второй раз программу ленд-лиза США разрешили в 2022 году для помощи Украине.

Знать больше: Ленд-лиз от США: новые правила передачи оружия Украине

Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаоружиеСША
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