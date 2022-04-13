Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак просит у США больше тяжелого оружия для защиты от российских "варваров"

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 10:10

Украина благодарна Соединенным Штатам Америки за оказанную помощь, но хотела бы получить больше тяжелого вооружения для защиты от армии России на фоне ожидания более жестокого наступления.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter

Прямая речь: "Мы благодарны за всю оказанную помощь США. Но нам нужна программа, подобная ленд-лизу, больше тяжелого оружия для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства".

Реклама:

Детали: Ермак также поблагодарил президента США Джозефа Байдена за оценку преступлений РФ в Украине: "Настоящий лидер говорит правду. Спасибо президенту США за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, стоящих за ними в Кремле".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 12 апреля президент США Джо Байден заявил, что американцы не должны страдать от того, "объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид". Таким образом он впервые назвал геноцидом действия россиян в войне против Украины.

6 апреля Сенат США единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и делать другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Справка: Программа ленд-лиза была изначально системой, по которой США частично на безвозмездной основе передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Второй раз программу ленд-лиза США разрешили в 2022 году для помощи Украине.

Знать больше: Ленд-лиз от США: новые правила передачи оружия Украине

Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаоружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Андрей Ермак
У Зеленского обещают преграды для производства российских беспилотников
Подготовку украинской Формулы мира поддержали уже 58 стран
В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира", есть спорные моменты
Последние новости
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
Все новости...
Реклама: