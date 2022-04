Ермак просит у США больше тяжелого оружия для защиты от российских "варваров"

Украина благодарна Соединенным Штатам Америки за оказанную помощь, но хотела бы получить больше тяжелого вооружения для защиты от армии России на фоне ожидания более жестокого наступления.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter

Прямая речь: "Мы благодарны за всю оказанную помощь США. Но нам нужна программа, подобная ленд-лизу, больше тяжелого оружия для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства".

We're grateful for all the US assistance provided so far. But we need the lend-lease like program, more heavy weapons to defend and prevent further Russian barbarism.