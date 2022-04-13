Єрмак просить у США більше важкої зброї для захисту від російських "варварів"

Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за надану допомогу, але хотіла б отримати більше важкого озброєння для захисту від армії Росії на тлі очікування більш жорстокого наступу.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter

Пряма мова: "Ми вдячні за всю надану допомогу США. Але нам потрібна програма, подібна до ленд-лізу, більше важкої зброї для захисту та запобігання подальшому російському варварству".

We're grateful for all the US assistance provided so far. But we need the lend-lease like program, more heavy weapons to defend and prevent further Russian barbarism. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 13, 2022

Деталі: Єрмак також подякував президенту США Джозефу Байдену за оцінку злочинів РФ в Україні: "Справжній лідер каже правду. Дякуємо президенту США за чітке пояснення характеру звірств, які росіяни вчиняють в Україні, і причин, що стоять за ними в Кремлі".

Цьому передувало: 12 квітня президент США Джо Байден заявив, що американці не повинні страждати від того, чи "чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид". Таким чином він вперше назвав геноцидом дії росіян у війні проти України.

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6 квітня Сенат США одностайно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Довідка: Програма ленд-лізу спершу була системою, за якою США частково на безоплатній основі передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти. Вдруге програму ленд-лізу США дозволили в 2022 році для допомоги Україні.

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