Єрмак просить у США більше важкої зброї для захисту від російських "варварів"

Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за надану допомогу, але хотіла б отримати більше важкого озброєння для захисту від армії Росії на тлі очікування більш жорстокого наступу.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter

Пряма мова: "Ми вдячні за всю надану допомогу США. Але нам потрібна програма, подібна до ленд-лізу, більше важкої зброї для захисту та запобігання подальшому російському варварству".

We're grateful for all the US assistance provided so far. But we need the lend-lease like program, more heavy weapons to defend and prevent further Russian barbarism.