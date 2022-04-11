В Украину прибыли французские жандармы: будут расследовать преступления России
11 апреля в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции – они будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области.
Источник: посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Twitter
Прямая речь Понсена: "С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция – первая, кто оказывает такую помощь".
Детали: Посол также выложил фото группы жандармов и добавил, что уже 12 апреля они будут на работе в Киевской области.
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Предыстория:
- 2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
- Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование Киевской области понадобится не менее 10 дней.
- По данным Офиса Генерального прокурора, украинские правоохранители подтвердили гибель 1222 жителей Киевской области от рук российских оккупантов.