В Украину прибыли французские жандармы: будут расследовать преступления России

11 апреля в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции – они будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области.

Источник: посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Twitter

Прямая речь Понсена: "С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция – первая, кто оказывает такую ​​помощь".

Детали: Посол также выложил фото группы жандармов и добавил, что уже 12 апреля они будут на работе в Киевской области.

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