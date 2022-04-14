"Азов" считает, что деблокада Мариуполя возможна

Скриншот из видео "Азова" в Telegram. На скриншоте – момент уничтожения полком "Азов" танков оккупантов

В полку "Азов" считают, что деблокада Мариуполя возможна, и ждут соответствующих решительных действий от военно-политического руководства страны.

Источник: заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Паламара: "Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это (деблокада – ред.) возможно".

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Детали: Он отметил, что никто из экспертов и аналитиков не думал, что группа защитников Мариуполя будет так долго держаться, но они держатся.

Паламар подчеркнул, что у защитников Мариуполя хватает духа для того, чтобы защищать город, "сколько нужно".

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