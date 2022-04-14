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"Азов" считает, что деблокада Мариуполя возможна

Ирина БалачукЧетверг, 14 апреля 2022, 19:39
Скриншот из видео "Азова" в Telegram. На скриншоте – момент уничтожения полком "Азов" танков оккупантов

В полку "Азов" считают, что деблокада Мариуполя возможна, и ждут соответствующих решительных действий от военно-политического руководства страны.

Источник: заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Паламара: "Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это (деблокада – ред.) возможно".

Детали: Он отметил, что никто из экспертов и аналитиков не думал, что группа защитников Мариуполя будет так долго держаться, но они держатся.

Паламар подчеркнул, что у защитников Мариуполя хватает духа для того, чтобы защищать город, "сколько нужно".

Предыстория:

  • Отряд специального назначения "Азов" является одним из подразделений, защищающих Мариуполь.
  • Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается, оказать бойцам помощь сложно.
  • 11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая участвует в обороне Мариуполя, заявила, что 11 апреля может быть последний бой, поскольку у них заканчиваются боеприпасы, а украинское военное командование не связывалось с бойцами.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.
  • Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов".
  • 12 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.
  • 13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБРМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.

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Темы: Мариупольвойна
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