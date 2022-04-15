СБУ получила доказательства, что РФ сама обстреляла поселок в Брянской области

Российская Федерация сама обстреляла поселок Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ.

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"Это наши херчат", - объясняет своей жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области, и получил эту информацию от своего командира.

На вопрос женщины "зачем так делать?" отвечает: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".

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Прямая речь захватчика: "Такая же х#рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина, - ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово".

Детали: Оккупант добавляет, что планирует написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Что предшествовало: ФСБ РФ сообщила, что 14.04 со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.

Уже к обеду показания изменились – оказалось, что обстреляны "два жилых дома" в поселке Климово. Россияне заявили, что пострадали семь человек, в том числе "беременная женщина и ребенок".

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины пояснил, что спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.