Блогер Дудь о вторжении РФ в Украину: Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал
Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что власть президента РФ Владимира Путина он не выбирал и называет главу России "увлекшимся историей императором".
Источник: Instagram Дудя
Прямая речь: "Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир.
Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться...
Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.
Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz.
Отвечая на вопрос: "Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?", – он ответил: "Жесть. Трагедия. И чувство вины <…> Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи.
Этот ответ близок к тому, что сейчас испытываю я".
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Детали: Дудь также отметил, что с "нежностью и любовью" носит российский триколор на предплечье, ведь РФ его родина: "Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни".
Блогер также сообщил, что побывал в Норвегии. В стране, где тоже есть газ и нефть, но почему-то даже самая захолустная деревня в Норвегии на 10 домов излучает благополучие в противовес России.
Предыстория:
- Российский президент Владимир Путин подписал 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести русские войска на оккупированную территорию.
- Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.
- 22 февраля США ввели жесткие экономические санкции против российских государственных банков, госдолга России и российской элиты. Кроме того, Байден подписал указ 21 февраля о введении экономических санкций против всех лиц, причастных к боевикам незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". В санкционный список также попали представители российской "элиты".
- Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций против РФ - в частности, о санкциях против 5 российских банков.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта Северный поток – 2.
- ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы и 27 человек и объединений после признания ОРДЛО.