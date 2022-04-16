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Кировоградская область: россияне ударили ракетами по аэродрому в Александрии

Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 07:17
Российская ракета, иллюстративное фото (скриншот с видео ВС РФ)

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома города Александрия Кировоградской области вечером 15 апреля.

Источник: мэр Александрии Сергей Кузьменко и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович

Прямая речь: "Город Александрия, 22:26 15 апреля – ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы".

Детали: Позже глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что пожар на аэродроме ликвидирован, но есть погибшие и пострадавшие. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Воздушная тревога в Кировоградской области длилась с 22:30 до 23:32, тревога объявлялась снова ночью и под утро, как и во многих других областях Украины.

Напомним: Российские войска с первого дня войны наносят удары по аэропортам и аэродромам Украины. В частности, получили повреждения аэродромы в Гостомеле под Киевом, в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Львове, Староконстантинове (Хмельницкая область), Днепре. Миргороде (Полтавская область).

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Темы: Кировоградская областьвойнааэродромаэропорт
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