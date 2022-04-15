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Центр Одессы освобождают от баррикад и противотанковых заграждений

Денис КарловскийПятница, 15 апреля 2022, 16:17
грузовик забирает противотанковые ежы с дерибассовской. фото: думская.нет

С улиц в центре Одессы убирают противотанковые "ежи" и баррикады, которые установили в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: местное издание "Думская.net"

Детали: Очевидцы рассказали изданию, что с центральных улиц города вывозят противотанковые ежи, которые установили на проездах к улице Дерибасовской и подходах к культурным достопримечательностям.

С улиц также постепенно разбирают баррикады мешков с песком. По словам депутата Одесского районного совета Натальи Богаченко, противотанковые заграждения отправят на Николаевско-Херсонское направление.

 
Фото: Думская.нет
 
Фото: Думская.нет
 
Фото: Думская.нет

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Предыстория:

  • В начале марта Дерибасовскую и центр города Одессы заблокировали противотанковыми ежами. Военное командование ожидало, что россияне могут совершить высадку десанта из моря.
  • Памятник Дюку на Приморском бульваре обложили горой мешков с песком.
  • Вечером 14 апреля российское военное командование сообщило, что флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" затонул вблизи Севастополя. Этот корабль оккупантов был ключевым для командования судами и противоракетной поддержке десантных кораблей при осуществлении возможной операции по высадке десанта на украинском морском побережье.
  • В начале апреля военная администрация сообщила, что в оккупированном Приднестровье осуществляется подготовка российских войск с возможным наступлением в Одессу.

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Темы: ОдессаЧерное моревойнаОдесская область
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