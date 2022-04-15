Центр Одессы освобождают от баррикад и противотанковых заграждений

С улиц в центре Одессы убирают противотанковые "ежи" и баррикады, которые установили в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: местное издание "Думская.net"

Детали: Очевидцы рассказали изданию, что с центральных улиц города вывозят противотанковые ежи, которые установили на проездах к улице Дерибасовской и подходах к культурным достопримечательностям.

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С улиц также постепенно разбирают баррикады мешков с песком. По словам депутата Одесского районного совета Натальи Богаченко, противотанковые заграждения отправят на Николаевско-Херсонское направление.

Фото: Думская.нет

Фото: Думская.нет

Фото: Думская.нет

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