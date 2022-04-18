Во Львове несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами

Несколько российских ракет, которыми утром обстреляли Львов, упали рядом с железнодорожными объектами.

Источник: руководитель "Укрзалізниці" Александр Камышин в Telegram-канале залізні_зміни, "Укрзалізниця" в Facebook

Прямая речь: "Сегодня с утра российские войска обстреляли Львов. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами.

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Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко".

Детали: Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов.

"Укрзалізниця" сообщила, что ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях.

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Высадка и посадка на поезда возобновлена ​​после окончании сигнала тревоги.

Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, сейчас движение возобновлено.

Этому предшествовало: Утром 18 апреля российские войска нанесли 5 ракетных ударов по Львову.

Также ракетами ударили по Днепропетровской области: в Павлоградском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, в Синельниковском районе - инфраструктурный объект.

8 апреля российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего погибли 57 человек, 109 были ранены.