Спикер Госдумы все еще ждет от Зеленского "денацификации" и других хотелок Москвы

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен отвести войска с востока своей страны, а также согласиться на "денацификацию" и "демилитаризацию" вместе с отказом от НАТО и от Крыма.

Источник: РИА Новости

Детали: Комментируя слова Зеленского о том, что договор с РФ может состоять из двух документов – о гарантиях безопасности для Украины и о ее отношениях с Россией, Володин заявил, что украинский президент хочет "выиграть время", одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.

Спикер Государственной думы РФ заявил, что Зеленский, "если думает о гражданах Украины", должен незамедлительно принять все требования Кремля.

Прямая речь Володина: "Первое: отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе: фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны".

Предыстория:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. РФ называет войну "специальной военной операцией", а для ее оправдания использует ряд выдуманных предлогов и безосновательных требований.

28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира. На первом раунде переговоров российская делегация выдвинула 6 основных требований к Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган узнал от Владимира Путина такие требования России: нейтралитет Украины и отказ от вступления в НАТО; "демилитаризация" и взаимные гарантии безопасности; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание оккупированного Крыма "русским".

Владимир Зеленский заявлял позже, что украинская делегация сразу уведомила российскую, что "денацификация" и "демилитаризация" не обсуждаются.

Владимир Зеленский призывал Владимира Путина к прямому диалогу, но отказывался капитулировать перед РФ и жертвовать территориями Украины.

Накануне встречи делегаций в Стамбуле западніе СМИ сообщали, что Россия якобы сняла свои требования по денацификации, демилитаризации и статусу русского языка в Украине.

29 марта украинская делегация в Стамбуле публично озвучила свои предложения РФ по гарантиям безопасности, Крыму и Донбассу. Россия еще не дала ответа на них.