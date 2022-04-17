Спикер Госдумы все еще ждет от Зеленского "денацификации" и других хотелок Москвы

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен отвести войска с востока своей страны, а также согласиться на "денацификацию" и "демилитаризацию" вместе с отказом от НАТО и от Крыма.

Источник: РИА Новости

Детали: Комментируя слова Зеленского о том, что договор с РФ может состоять из двух документов – о гарантиях безопасности для Украины и о ее отношениях с Россией, Володин заявил, что украинский президент хочет "выиграть время", одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.

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Спикер Государственной думы РФ заявил, что Зеленский, "если думает о гражданах Украины", должен незамедлительно принять все требования Кремля.

Прямая речь Володина: "Первое: отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе: фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны".

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