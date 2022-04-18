Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нашлись новые российские семьи, чьи сыновья погибли на крейсере "Москва"

Светлана КизиловаПонедельник, 18 апреля 2022, 14:42
Нашлись новые российские семьи, чьи сыновья погибли на крейсере Москва
Фото OSINTtechnical из Twitter

С жителем Ялты Дмитрием Шкребцом, чей сын-срочник "пропал без вести" вследствие крушения крейсера "Москва", связались три семьи матросов-срочников, которые также были на судне и "исчезли".

Источник: Медуза со ссылкой на сообщение Шкребца в соцсети

Детали: Мужчина сообщил в сети, что его сын Егор Шкребец проходил срочную службу на крейсере "Москва" и после уничтожения корабля его внесли в списки "пропавших без вести".

Реклама:

Шкребец — один из первых родителей, начавших публично обвинять минобороны РФ во лжи из-за потопления крейсера. При этом он, судя по его странике Вконтакте, активный сторонник войны против Украины и поклонник Владимира Путина.

После его публикации о сыне с ним связались три семьи из Ялты и Алупки (оккупированный Крым) и Петербурга (РФ), чьи дети также были срочниками, служили на "Москве" и тоже "исчезли" после уничтожения крейсера украинскими ракетами "Непутн".

По словам Шкребца, он и другие семьи подали заявления в "военкомат" Симферополя с требованием рассказать, что случилось с их детьми.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Мать одного из срочников РФ, который, по ее словам, был среды членов экипажа "Москвы", рассказала, что на борту крейсера погибли около 40 человек, очень много раненных с оторванными конечностями. 

Несмотря на заявления Минобороны России, что весь экипаж уничтоженного силами ВСУ российского крейсера "Москва" был полностью эвакуирован, журналисты обнаружили первого погибшего российского моряка из состава экипажа – им оказался мичман судна удмурт Иван Вахрушев.

Темы: войнаРосcияЧерное мореКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
война
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В Херсонской области россияне разрушили детсад
Последние новости
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
Все новости...
Реклама: