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Нашлись новые российские семьи, чьи сыновья погибли на крейсере "Москва"

Светлана КизиловаПонедельник, 18 апреля 2022, 14:42
Фото OSINTtechnical из Twitter

С жителем Ялты Дмитрием Шкребцом, чей сын-срочник "пропал без вести" вследствие крушения крейсера "Москва", связались три семьи матросов-срочников, которые также были на судне и "исчезли".

Источник: Медуза со ссылкой на сообщение Шкребца в соцсети

Детали: Мужчина сообщил в сети, что его сын Егор Шкребец проходил срочную службу на крейсере "Москва" и после уничтожения корабля его внесли в списки "пропавших без вести".

Шкребец — один из первых родителей, начавших публично обвинять минобороны РФ во лжи из-за потопления крейсера. При этом он, судя по его странике Вконтакте, активный сторонник войны против Украины и поклонник Владимира Путина.

После его публикации о сыне с ним связались три семьи из Ялты и Алупки (оккупированный Крым) и Петербурга (РФ), чьи дети также были срочниками, служили на "Москве" и тоже "исчезли" после уничтожения крейсера украинскими ракетами "Непутн".

По словам Шкребца, он и другие семьи подали заявления в "военкомат" Симферополя с требованием рассказать, что случилось с их детьми.

Что было раньше: Мать одного из срочников РФ, который, по ее словам, был среды членов экипажа "Москвы", рассказала, что на борту крейсера погибли около 40 человек, очень много раненных с оторванными конечностями. 

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Несмотря на заявления Минобороны России, что весь экипаж уничтоженного силами ВСУ российского крейсера "Москва" был полностью эвакуирован, журналисты обнаружили первого погибшего российского моряка из состава экипажа – им оказался мичман судна удмурт Иван Вахрушев.

Темы: войнаРосcияЧерное мореКрым
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