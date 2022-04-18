Глава Луганщины: Наступление РФ, о котором говорили последние недели, началось

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале большого наступления со стороны РФ, о котором говорили последние недели.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели".

Детали: Гайдай отметил, что в Кременной, которую временно захватили россияне, осталось 3,5 тысячи жителей.

Идут бои в Рубежном и Попасной, а также "постоянные обстрелы по другим мирным городам".

"Если даже мы где-то позиционно уходим, оставляем определенные территории, все равно – это шаги одной огромной Победы! Главное – не выиграть один бой. Главное – выиграть все сражение", – добавил глава ОВА.

Что предшествовало: Ранее Гайдай прогнозировал в ближайшее время "огромное сражение" за Донбасс, которое начнется с массированного артобстрела со стороны РФ и будет включать наступление оккупантов с большим количеством танков и пехоты.

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