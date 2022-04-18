Глава Луганщины: Наступление РФ, о котором говорили последние недели, началось
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале большого наступления со стороны РФ, о котором говорили последние недели.
Источник: Гайдай в Facebook
Дословно: "Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели".
Детали: Гайдай отметил, что в Кременной, которую временно захватили россияне, осталось 3,5 тысячи жителей.
Идут бои в Рубежном и Попасной, а также "постоянные обстрелы по другим мирным городам".
"Если даже мы где-то позиционно уходим, оставляем определенные территории, все равно – это шаги одной огромной Победы! Главное – не выиграть один бой. Главное – выиграть все сражение", – добавил глава ОВА.
Что предшествовало: Ранее Гайдай прогнозировал в ближайшее время "огромное сражение" за Донбасс, которое начнется с массированного артобстрела со стороны РФ и будет включать наступление оккупантов с большим количеством танков и пехоты.
Читайте также: Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Орки уничтожают все. Забрать людей даже невозможно, потому что бомбят направо и налево
Предыстория:
- О захвате Кременной утром 18 апреля сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
- Глава Кременской военной администрации Александр Дунец рассказал, что бои за Кременную продолжались трое суток, Россия применяла большое количество бронетехники для атаки на город.
- Четыре человека погибли в Кременной при попытке эвакуироваться – машину в упор расстреляли россияне. За пятым пассажиром, который был ранен, выехала скорая, которая тоже попала под вражеский обстрел.
- Также в Кременной российские войска уничтожили 10 домов и базу олимпийской подготовки.