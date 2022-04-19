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В центре Мукачево демонтировали советский монумент

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 11:13
Демонтированный обелиск, фото Мукачевского горсовета

В Мукачево с центральной части города демонтировали советский монумент – обелиск славы в честь солдат, погибших во Второй мировой войне.

Источник: Мукачевский городской совет

Детали: Обелиск в центре города был демонтирован утром 19 апреля во исполнение решения исполнительного комитета "О демонтаже памятников истории и монументального искусства".

 

Горсовет напоминает, что в 2016 году во исполнение решения сессии городского совета в Мукачево состоялся общегородской консультативный опрос.

76% мукачевцев, принявших участие в городском плебисците, высказались за перенос с почестями захоронений погибших из центральной части Мукачево на центральное кладбище города.

В 2020 году в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам. Там установили монумент воинам-защитникам – три каменных глыбы с крестом посередине.

Темы: Мукачевовойнаистория
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