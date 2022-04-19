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У центрі Мукачева демонтували радянський монумент

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 11:13
Демонтований обеліск, фото Мукачівської міськради

У Мукачеві з центральної частини міста демонтували радянський монумент – обеліск слави на честь солдатів, загиблих у Другій світовій війні.

Джерело: Мукачівська міська рада

Деталі: Обеліск у центрі міста було демонтовано зранку 19 квітня на виконання рішення виконавчого комітету "Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва".

 

Мыськрада нагадуэ, що у 2016 році на виконання рішення сесії міської ради в Мукачеві відбулося загальноміське консультативне опитування.

76% мукачівців, які взяли участь у міському плебісциті, висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих із центральної частини Мукачева на центральне кладовище міста.

У 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент усім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині. 

Теми: Мукачевевійнаісторія
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