Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центрі Мукачева демонтували радянський монумент

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 11:13
У центрі Мукачева демонтували радянський монумент
Демонтований обеліск, фото Мукачівської міськради

У Мукачеві з центральної частини міста демонтували радянський монумент – обеліск слави на честь солдатів, загиблих у Другій світовій війні.

Джерело: Мукачівська міська рада

Деталі: Обеліск у центрі міста було демонтовано зранку 19 квітня на виконання рішення виконавчого комітету "Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва".

Реклама:
 

Мыськрада нагадуэ, що у 2016 році на виконання рішення сесії міської ради в Мукачеві відбулося загальноміське консультативне опитування.

76% мукачівців, які взяли участь у міському плебісциті, висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих із центральної частини Мукачева на центральне кладовище міста.

У 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент усім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Мукачеведерусифікаціядекомунізаціяісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Мукачеве
У замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб
У замку "Паланок" замість угорського турула встановлять тризуб
У Мукачеві демонтували радянський танк
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: