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Оккупанты снова предложили защитникам Мариуполя сдаться: третий раз с начала апреля

Ирина БалачукВторник, 19 апреля 2022, 11:58
Оккупанты снова предложили защитникам Мариуполя сдаться: третий раз с начала апреля
Защитники Мариуполя. Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко и командир 36 ОБрМП майор Сергей Волына. Фото с Telegram "Азова"

Минобороны России предложило украинским военным, защищающим "Азовсталь", сложить оружие и сдаться – это уже третье такое обращение оккупантов с начала апреля.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Россия предлагает с 12:00 19 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие. В Минобороны РФ добавили, что якобы "всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни".

По плану оккупантов, с 13:30 должен быть введен режим тишины, а с 14:00 до 16:00 "все без исключения" защитники "Азовстали" должны "выйти без оружия и боеприпасов".

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Предыстория: 

  • В марте власти Мариуполя отказались сдать город и перейти на сторону России.
  • 4 апреля Минобороны РФ предложило защитникам украинского Мариуполя сложить оружие, начиная с 6 часов утра 5 апреля. Но этого не произошло. 
  • 13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБрМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.
  • 14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что деблокада Мариуполя возможна, и бойцы ждут ответных решительных действий от военно-политического руководства страны.
  • 15 апреля командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем. 
  • 17 апреля российские оккупанты в очередной раз предложили краинским защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться в плен. Однако украинские военные продолжают держать оборону.

Темы: Мариупольвойна
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