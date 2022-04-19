Оккупанты снова предложили защитникам Мариуполя сдаться: третий раз с начала апреля

Минобороны России предложило украинским военным, защищающим "Азовсталь", сложить оружие и сдаться – это уже третье такое обращение оккупантов с начала апреля.



Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Россия предлагает с 12:00 19 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие. В Минобороны РФ добавили, что якобы "всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни".

По плану оккупантов, с 13:30 должен быть введен режим тишины, а с 14:00 до 16:00 "все без исключения" защитники "Азовстали" должны "выйти без оружия и боеприпасов".

Предыстория:

В марте власти Мариуполя отказались сдать город и перейти на сторону России.

4 апреля Минобороны РФ предложило защитникам украинского Мариуполя сложить оружие, начиная с 6 часов утра 5 апреля. Но этого не произошло.

13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБрМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.

14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что деблокада Мариуполя возможна, и бойцы ждут ответных решительных действий от военно-политического руководства страны.

15 апреля командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

17 апреля российские оккупанты в очередной раз предложили краинским защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться в плен. Однако украинские военные продолжают держать оборону.