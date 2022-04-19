Оккупанты снова предложили защитникам Мариуполя сдаться: третий раз с начала апреля

Минобороны России предложило украинским военным, защищающим "Азовсталь", сложить оружие и сдаться – это уже третье такое обращение оккупантов с начала апреля.



Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Россия предлагает с 12:00 19 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие. В Минобороны РФ добавили, что якобы "всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни".

По плану оккупантов, с 13:30 должен быть введен режим тишины, а с 14:00 до 16:00 "все без исключения" защитники "Азовстали" должны "выйти без оружия и боеприпасов".

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