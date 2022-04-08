Российские оккупанты вывозят из Беларуси угнанные в Украине машины – СМИ

Российские военные в машине, которую они, вероятно, угнали из Украины. Фото motolko.help

Российские солдаты, которые после убийств украинцев еще и грабили их дома, начали вывозить из Беларуси угнанные в Украине машины, также за ворованные гривни они скупают золото.

Источник: проект "Беларускі Гаюн" беларусского журналиста Антона Мотолько в Telegram

Дословно "Беларускі Гаюн": "Наблюдения показали, что наибольшее число украденных у украинцев автомобилей было ввезено в Беларусь – 4-5 апреля, уже после начала отступления войск ВС РФ с территории Украины. Более того, нам известно, что из Украины были вывезены даже несколько грузовиков с логотипами украинской торговой марки "Гаврилівські курчата"".

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Эта машина, вероятно, угнана из Украины Фото motolko.help

Детали: Ранее проект не раз писал, что на беларусских дорогах замечали гражданские автомобили без номерных знаков и с пометками "V".

Эта машина, вероятно, угнана из Украины Фото motolko.help

Отмечается – если в начале войны можно было сказать, что это были личные автомобили российских солдат, то уже через пару недель стало очевидно, что что среди них есть краденные машины.

Эта машина, вероятно, угнана из Украины Фото motolko.help

Также сообщается, что в "Беларусский Гаюн" начали писать всё больше украинцев с просьбой найти их автомобили, которые были украдены российскими солдатами-мародерами с временно оккупированных территорий и впоследствии вывезены в Беларусь.

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Эта машина, вероятно, угнана из Украины Фото motolko.help

Другой проект Мотолька Мotolko.help собрал фото машин, которые могли быть вывезены из Украины. Проект приводит марки, примерные года выпуска и цвета.

Эта машина, вероятно, угнана из Украины Фото motolko.help

Среди этих автомобилей много машин Mitsubishi. Большинство этих авто новые – 2018-2020 года выпуска.

Также проект сообщает, что им известны факты, когда российские солдаты-мародеры пытались продать пачки украинских гривен и скупали ювелирные украшения.

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