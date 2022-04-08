Российские оккупанты вывозят из Беларуси угнанные в Украине машины – СМИ
Российские солдаты, которые после убийств украинцев еще и грабили их дома, начали вывозить из Беларуси угнанные в Украине машины, также за ворованные гривни они скупают золото.
Источник: проект "Беларускі Гаюн" беларусского журналиста Антона Мотолько в Telegram
Дословно "Беларускі Гаюн": "Наблюдения показали, что наибольшее число украденных у украинцев автомобилей было ввезено в Беларусь – 4-5 апреля, уже после начала отступления войск ВС РФ с территории Украины. Более того, нам известно, что из Украины были вывезены даже несколько грузовиков с логотипами украинской торговой марки "Гаврилівські курчата"".
Детали: Ранее проект не раз писал, что на беларусских дорогах замечали гражданские автомобили без номерных знаков и с пометками "V".
Отмечается – если в начале войны можно было сказать, что это были личные автомобили российских солдат, то уже через пару недель стало очевидно, что что среди них есть краденные машины.
Также сообщается, что в "Беларусский Гаюн" начали писать всё больше украинцев с просьбой найти их автомобили, которые были украдены российскими солдатами-мародерами с временно оккупированных территорий и впоследствии вывезены в Беларусь.
Другой проект Мотолька Мotolko.help собрал фото машин, которые могли быть вывезены из Украины. Проект приводит марки, примерные года выпуска и цвета.
Среди этих автомобилей много машин Mitsubishi. Большинство этих авто новые – 2018-2020 года выпуска.
Также проект сообщает, что им известны факты, когда российские солдаты-мародеры пытались продать пачки украинских гривен и скупали ювелирные украшения.
Предыстория:
- Российские оккупанты не раз в телефонных разговорах с родными рассказывали, что грабят украинские дома. Жены россиян во всех случаях поощряют солдат воровать "все и побольше".
- Так, российский захватчик в телефонном разговоре с женой похвастался, что наворовал для нее из украинского дома "косметики, кроссовки фирменные и качественных футболок", жена оккупанта попросила ноутбук и спортивный костюм.
- 3 апреля проект "Беларускі Гаюн" обнародовал более 3 часов видеозаписи с камеры наблюдения в отделении службы доставки "СДЭК" в Мозыре в Беларуси, недалеко от государственной границы с Украиной. На видео отчетливо видны лица и некоторые шевроны на рукавах оккупантов. Захватчики нагло оформляли доставку домой награбленного имущества украинцев.
- 4 апреля оппозиционные журналисты из Баларуси сумели получить номера телефонов, воинские части и города проживания российских оккупантовв, которые оформляли доставку награбленных вещей украинцев в Мозыре.
- По словам мэра Ирпеня, освобожденного от оккупантов, Александра Маркушина, российские захватчики вывозили из города все – от стиральных машин до нижнего белья.