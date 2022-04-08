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Российские оккупанты вывозят из Беларуси угнанные в Украине машины – СМИ

Ирина БалачукПятница, 8 апреля 2022, 09:19
Российские военные в машине, которую они, вероятно, угнали из Украины. Фото motolko.help

Российские солдаты, которые после убийств украинцев еще и грабили их дома, начали вывозить из Беларуси угнанные в Украине машины, также за ворованные гривни они скупают золото.

Источник: проект "Беларускі Гаюн" беларусского журналиста Антона Мотолько в Telegram

Дословно "Беларускі Гаюн": "Наблюдения показали, что наибольшее число украденных у украинцев автомобилей было ввезено в Беларусь – 4-5 апреля, уже после начала отступления войск ВС РФ с территории Украины. Более того, нам известно, что из Украины были вывезены даже несколько грузовиков с логотипами украинской торговой марки "Гаврилівські курчата"". 

 
Эта машина, вероятно, угнана из Украины
Фото motolko.help

Детали: Ранее проект не раз писал, что на беларусских дорогах замечали гражданские автомобили без номерных знаков и с пометками "V". 

 
Эта машина, вероятно, угнана из Украины
Фото motolko.help

Отмечается – если в начале войны можно было сказать, что это были личные автомобили российских солдат, то уже через пару недель стало очевидно, что что среди них есть краденные машины. 

 
Эта машина, вероятно, угнана из Украины
Фото motolko.help

Также сообщается, что в "Беларусский Гаюн" начали писать всё больше украинцев с просьбой найти их автомобили, которые были украдены российскими солдатами-мародерами с временно оккупированных территорий и впоследствии вывезены в Беларусь. 

 
Эта машина, вероятно, угнана из Украины
Фото motolko.help

Другой проект Мотолька Мotolko.help собрал фото машин, которые могли быть вывезены из Украины. Проект приводит марки, примерные года выпуска и цвета. 

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Эта машина, вероятно, угнана из Украины
Фото motolko.help

Среди этих автомобилей много машин Mitsubishi. Большинство этих авто новые – 2018-2020 года выпуска.

Также проект сообщает, что им известны факты, когда российские солдаты-мародеры пытались продать пачки украинских гривен и скупали ювелирные украшения.

Предыстория: 

  • Российские оккупанты не раз в телефонных разговорах с родными рассказывали, что грабят украинские дома. Жены россиян во всех случаях поощряют солдат воровать "все и побольше".
  • Так, российский захватчик в телефонном разговоре с женой похвастался, что наворовал для нее из украинского дома "косметики, кроссовки фирменные и качественных футболок", жена оккупанта попросила ноутбук и спортивный костюм.
  • 3 апреля проект "Беларускі Гаюн" обнародовал более 3 часов видеозаписи с камеры наблюдения в отделении службы доставки "СДЭК" в Мозыре в Беларуси, недалеко от государственной границы с Украиной. На видео отчетливо видны лица и некоторые шевроны на рукавах оккупантов. Захватчики нагло оформляли доставку домой награбленного имущества украинцев.
  • 4 апреля оппозиционные журналисты из Баларуси сумели получить номера телефонов, воинские части и города проживания российских оккупантовв, которые оформляли доставку награбленных вещей украинцев в Мозыре.
  • По словам мэра Ирпеня, освобожденного от оккупантов, Александра Маркушина, российские захватчики вывозили из города все – от стиральных машин до нижнего белья.

Темы: Украинавойнаавтомародерство
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