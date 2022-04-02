Освобожденных из плена бойцов везут домой
Суббота, 2 апреля 2022, 13:16
86 украинских военнослужащих, освобожденных из плена путем обмена 1 апреля, везут домой.
Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram
Прямая речь: "Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими".
Детали: Верещук показала фотографии освобожденных из плена бойцов.
Этому предшествовало: 1 апреля украинские власти провели обмен пленными с россиянами в формате "86 на 86", в том числе из плена были освобождены 15 женщин, защищающих Украину.
24 марта состоялся обмен военнопленными в формате "10 на 10".