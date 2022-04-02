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Освобожденных из плена бойцов везут домой

Елена РощинаСуббота, 2 апреля 2022, 13:16
Освобожденных из плена бойцов везут домой
Среди 86 освобожденных из плена бойцов 15 женщин, фото из Телеграмм Ирины Верещук

86 украинских военнослужащих, освобожденных из плена путем обмена 1 апреля, везут домой.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь: "Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими".

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Детали: Верещук показала фотографии освобожденных из плена бойцов.

 
 
 

Этому предшествовало: 1 апреля украинские власти провели обмен пленными с россиянами в формате "86 на 86", в том числе из плена были освобождены 15 женщин, защищающих Украину.

24 марта состоялся обмен военнопленными в формате "10 на 10".

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Темы: пленныеобменвойнаВерещук
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