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Украина провела обмен военнопленными с Россией в формате "10 на 10"

Денис КарловскийЧетверг, 24 марта 2022, 15:37
Украина провела обмен военнопленными с Россией в формате 10 на 10
Вице-премьер-министр Ирина Верещук. Фото: facebook-страница Верещук

Украинские власти совершили обмен военнопленными с представителем РФ в формате "десяти на десять".

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Дословно: "Сегодня по приказу президента Зеленского имел место первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих.

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Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный".

Детали: Кроме того, министр добавила, что спасательный корабль "Сапфир" также будет возвращен Украине и доставлен в турецкий порт.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне обмена, 23 марта, российские власти заявили о проведении обмена пленными с Украиной, но Верещук категорически опровергла заявления РФ. В то же время Верещук рассказала, что у украинской власти есть надежда на возможный успех обмена российских военнопленных на украинских пограничников с острова Змеиный.
  • Россия утверждала, что у них находятся около 500 пленных украинцев.
  • Украинские власти также обменяли 9 российских срочников на пленного мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили 11 марта.
  • 1 марта в Сумской области местные власти обменяли российского командира на 5 украинских бойцов территориальной обороны.
  • 26 февраля гражданское спасательное судно "Сапфир" в рамках гуманитарной миссии попыталось выяснить судьбу защитников острова Змеиный, но судно захватили российские оккупанты. Судно вместе с пленными моряками отвезли в оккупированный Севастополь.

Темы: обменпленныевойнаРосcия
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