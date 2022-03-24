Украина провела обмен военнопленными с Россией в формате "10 на 10"
Украинские власти совершили обмен военнопленными с представителем РФ в формате "десяти на десять".
Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук
Дословно: "Сегодня по приказу президента Зеленского имел место первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих.
Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный".
Детали: Кроме того, министр добавила, что спасательный корабль "Сапфир" также будет возвращен Украине и доставлен в турецкий порт.
Предыстория:
- Накануне обмена, 23 марта, российские власти заявили о проведении обмена пленными с Украиной, но Верещук категорически опровергла заявления РФ. В то же время Верещук рассказала, что у украинской власти есть надежда на возможный успех обмена российских военнопленных на украинских пограничников с острова Змеиный.
- Россия утверждала, что у них находятся около 500 пленных украинцев.
- Украинские власти также обменяли 9 российских срочников на пленного мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили 11 марта.
- 1 марта в Сумской области местные власти обменяли российского командира на 5 украинских бойцов территориальной обороны.
- 26 февраля гражданское спасательное судно "Сапфир" в рамках гуманитарной миссии попыталось выяснить судьбу защитников острова Змеиный, но судно захватили российские оккупанты. Судно вместе с пленными моряками отвезли в оккупированный Севастополь.