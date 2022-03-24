Украина провела обмен военнопленными с Россией в формате "10 на 10"

Украинские власти совершили обмен военнопленными с представителем РФ в формате "десяти на десять".

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Дословно: "Сегодня по приказу президента Зеленского имел место первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих.

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Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный".

Детали: Кроме того, министр добавила, что спасательный корабль "Сапфир" также будет возвращен Украине и доставлен в турецкий порт.

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