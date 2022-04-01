Украинские власти провели обмен пленными "86 на 86"

Украинские власти провели обмен пленными в формате "86 на 86".

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук, Верещук в комментарии для УП, заместитель Главы офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Верещук: "По приказу Президента Зеленского только состоялся второй обмен пленными. Домой везем 86 наших военнослужащих! 15 из них – женщины!"

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Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем сражаться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь!"

Детали: Верещук объяснила, что одной из принципиальных позиций украинской стороны было включение 15 женщин-военных в группу пленных, которых обменяли.

Тимошенко добавил, что все они уже находятся в безопасности на подконтрольной украинскому правительству территории.

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