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Украинские власти провели обмен пленными "86 на 86"

Денис Карловский, Роман КравецПятница, 1 апреля 2022, 18:15
Украинские власти провели обмен пленными 86 на 86
фото иллюстративное: maks levin

Украинские власти провели обмен пленными в формате "86 на 86".

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук, Верещук в комментарии для УП, заместитель Главы офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Верещук: "По приказу Президента Зеленского только состоялся второй обмен пленными. Домой везем 86 наших военнослужащих! 15 из них – женщины!"

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Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем сражаться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь!"

Детали: Верещук объяснила, что одной из принципиальных позиций украинской стороны было включение 15 женщин-военных в группу пленных, которых обменяли.

Тимошенко добавил, что все они уже находятся в безопасности на подконтрольной украинскому правительству территории.

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Предыстория:

  • 24 марта украинские власти провели обмен военнопленными в формате 10 на 10. Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир".
  • Украинские власти также обменяли 9 российских срочников на пленного мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили 11 марта.
  • 1 марта в Сумской области местные власти обменяли российского командира на 5 украинских бойцов территориальной обороны.
  • Российские оккупанты умышленно похитили 24 должностных лица органов местной власти, а судьба еще двух госслужащих пока неизвестна. Также 31 марта стало, что при отступлении из "зоны отчуждения" на Чернобыльской АЭС российские захватчики забрали с собой пленных нацгвардейцев, охранявших объект в первые сутки полномасштабной войны.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что готов к обмену всех военнопленных, но предупредил, что обмены придется прекратить, если россияне будут продолжать похищать украинских детей с временно захваченных территорий. Президент также заверил, что украинцы относятся к плененным россиянам "нормально", ведь они, по его словам, "не скот же".

Темы: пленныеОфис президентаРосcияВерещук
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