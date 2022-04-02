Если украинцы на референдуме поддержат курс на НАТО, будут еще одни переговоры – Арахамия

Глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия рассказал, что в случае поддержки украинцами на референдуме сохранения перспективы членства Украины в НАТО, то с россиянами будут проводить новые переговоры.

Источник: Арахамия в эфире национального телемарафона

Прямая речь Арахамии: "Если будет подписан такой договор (о гарантиях безопасности – ред.), и будем понимать, что Украина максимально защищена, следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового, нейтрального статуса.

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И, конечно, чтобы это сделать, мы хотим провести референдум – то есть это решать будет украинский народ, а не украинские политики. Это очень важно для нас, и мы изначально на этом настаивали. И российская сторона сначала очень активно противодействовала этой норме, но впоследствии они согласились тоже, что это единственный выход из этой ситуации.

Если народ не выберет такой путь, тогда это будет означать, что договор не будет иметь окончательной юридической силы. И тогда мы вернемся к новым переговорам и тогда будем решать это каким-то другим путем".

Детали: Арахамия объяснил, что, согласно законодательству, проведение всеукраинского референдума невозможно при военном и чрезвычайном положении.

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Арахамия рассказал, что для украинских переговорщиков обязательно получить согласие "ядерных государств" о предоставлении гарантий безопасности для Украины, а именно США, Великобритании, Франции и Китая. Отдельно Украина надеется на участие Турции.

Глава украинской переговорной группы сказал, что украинские дипломаты сейчас ведут переговоры с Китаем, но сейчас этот трек наименее "развит".

Он намекнул, что в рабочих группах и в полном составе делегации через онлайн-связь завершают оформление принципиальных компромиссов для утверждения и обсуждения главами государств на личной встрече.

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