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Если украинцы на референдуме поддержат курс на НАТО, будут еще одни переговоры – Арахамия

Денис КарловскийСуббота, 2 апреля 2022, 21:24
фото иллюстративное: мид украины

Глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия рассказал, что в случае поддержки украинцами на референдуме сохранения перспективы членства Украины в НАТО, то с россиянами будут проводить новые переговоры.

Источник: Арахамия в эфире национального телемарафона

Прямая речь Арахамии: "Если будет подписан такой договор (о гарантиях безопасности – ред.), и будем понимать, что Украина максимально защищена, следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового, нейтрального статуса.

И, конечно, чтобы это сделать, мы хотим провести референдум – то есть это решать будет украинский народ, а не украинские политики. Это очень важно для нас, и мы изначально на этом настаивали. И российская сторона сначала очень активно противодействовала этой норме, но впоследствии они согласились тоже, что это единственный выход из этой ситуации.

Если народ не выберет такой путь, тогда это будет означать, что договор не будет иметь окончательной юридической силы. И тогда мы вернемся к новым переговорам и тогда будем решать это каким-то другим путем".

Детали: Арахамия объяснил, что, согласно законодательству, проведение всеукраинского референдума невозможно при военном и чрезвычайном положении.

Арахамия рассказал, что для украинских переговорщиков обязательно получить согласие "ядерных государств" о предоставлении гарантий безопасности для Украины, а именно США, Великобритании, Франции и Китая. Отдельно Украина надеется на участие Турции.

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Глава украинской переговорной группы сказал, что украинские дипломаты сейчас ведут переговоры с Китаем, но сейчас этот трек наименее "развит".

Он намекнул, что в рабочих группах и в полном составе делегации через онлайн-связь завершают оформление принципиальных компромиссов для утверждения и обсуждения главами государств на личной встрече.

Предыстория:

  • 29 марта после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле стало известно, что Украина предлагает подписать странам, являющимся постоянными членами Совета безопасности ООН, новое соглашение о гарантиях безопасности для Украины. По логике авторов идеи это частично удовлетворит требования россиян относительно нейтралитета и внеблоковости Украины, но Украина получит гарантии безопасности, которые будут эквивалентами коллективной безопасности для стран-членов Североатлантического альянса.
  • Если Россия согласится на такое соглашение, его результаты окончательно ратифицируют только после поддержки украинцами на референдуме исключения из Конституции нормы о евроатлантическом курсе Украины.
  • 1 апреля делегации Украины и России проводили очередной раунд переговоров в полном составе.

Темы: Арахамия референдумпереговорыНАТО
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