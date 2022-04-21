Из Мариуполя 21 апреля не удалось спасти людей – Верещук
Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что из-за обстрелов оккупантов 21 апреля из Мариуполя не удалось спасти людей.
Источник: Верещук в Telegram
Прямая речь: "По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно.
Дает надежду тот факт, что вчера люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).
Извиняемся перед мариупольцами, которые сегодня (21 апреля - ред.) не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть".
Детали: Верещук добавила, что украинская сторона не оставит попыток вытащить мариупольцев из захваченного оккупантами города.
Что было раньше: Евакуационные автобусы с 79 мариупольцами, сумевшие выехать из блокады 20 апреля, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.
Предыстория:
- 20 апреля четыре эвакуационных автобуса сумели выехать из Мариуполя "зеленым коридором" в Бердянск. Там планировали ночевку, а дальше двигаться через Васильевку в Запорожье.
- Украина требует от россиян открыть безопасный коридор для эвакуации гражданских и раненых военных из подземных бомбоубежищ на заводе "Азовсталь", который находится под контролем защитников Украины. Члены переговорной группы Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк предложили россиянам провести срочный раунд переговоров в Мариуполе для обеспечения эвакуации гражданских.
- По состоянию на вторую половину дня 21 апреля, российские войска продолжали бомбить и обстреливать территорию "Азовстали" в Мариуполе, где скрываются защитники и гражданские.
- Президент Владимир Зеленский считает, что Мариуполь можно деблокировать военным путем, но для этого нужно очень много оружия от западных партнеров.
- Спутники зафиксировали братскую могилу длиной 300 метров, в которой российские оккупанты похоронили погибших мариупольцев.