Из Мариуполя 21 апреля не удалось спасти людей – Верещук

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что из-за обстрелов оккупантов 21 апреля из Мариуполя не удалось спасти людей.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно.

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Дает надежду тот факт, что вчера люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).

Извиняемся перед мариупольцами, которые сегодня (21 апреля - ред.) не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть".

Детали: Верещук добавила, что украинская сторона не оставит попыток вытащить мариупольцев из захваченного оккупантами города.

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Что было раньше: Евакуационные автобусы с 79 мариупольцами, сумевшие выехать из блокады 20 апреля, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

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