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Из Мариуполя 21 апреля не удалось спасти людей – Верещук

Мазуренко Алена Четверг, 21 апреля 2022, 22:23
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИРИНА ВЕРЕЩУК. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНРЕИНТЕГРАЦИИ ВОТ

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что из-за обстрелов оккупантов 21 апреля из Мариуполя не удалось спасти людей.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно.

Дает надежду тот факт, что вчера люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).

Извиняемся перед мариупольцами, которые сегодня (21 апреля - ред.) не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть".

Детали: Верещук добавила, что украинская сторона не оставит попыток вытащить мариупольцев из захваченного оккупантами города.

Что было раньше: Евакуационные автобусы с 79 мариупольцами, сумевшие выехать из блокады 20 апреля, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

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Предыстория:

  • 20 апреля четыре эвакуационных автобуса сумели выехать из Мариуполя "зеленым коридором" в Бердянск. Там планировали ночевку, а дальше двигаться через Васильевку в Запорожье.
  • Украина требует от россиян открыть безопасный коридор для эвакуации гражданских и раненых военных из подземных бомбоубежищ на заводе "Азовсталь", который находится под контролем защитников Украины. Члены переговорной группы Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк предложили россиянам провести срочный раунд переговоров в Мариуполе для обеспечения эвакуации гражданских.
  • По состоянию на вторую половину дня 21 апреля, российские войска продолжали бомбить и обстреливать территорию "Азовстали" в Мариуполе, где скрываются защитники и гражданские.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что Мариуполь можно деблокировать военным путем, но для этого нужно очень много оружия от западных партнеров.
  • Спутники зафиксировали братскую могилу длиной 300 метров, в которой российские оккупанты похоронили погибших мариупольцев.

Темы: МариупольВерещукэвакуацияоккупация
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