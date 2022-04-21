Эвакуационные автобусы с десятками мариупольцев прибыли на подконтрольную территорию
Эвакуационные автобусы с 79 марупольцами, сумевшие выехать из блокады 20 апреля, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.
Источник: Мариупольский городской совет с комментарием мэра города Вадима Бойченко, Государственная служба по чрезвычайним ситуациям
Прямая речь Бойченка: "Мы боремся за каждого мариупольца.
Наша главная цель – спасти людей, еще остающихся заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели должен объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни".
Детали: Жители города, сумевшие выехать гуманитарным коридором, прибыли в Запорожье.
Три автобуса из четырех застряли на объездной дороге Каменского в грунтовой дороге. На место выезжала техника спасателей, помогавшая вытащить автобусы.
Их встречают волонтеры и местные власти, оказывающие необходимую помощь и поддержку. На место прибыла также и вице-премьер-министр и министер по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Эвакуированным обеспечили надлежащее питание во временном центре помощи.
Предыстория:
- 20 апреля четыре эвакуационных автобуса сумели выехать из Мариуполя "зеленым коридором" в Бердянск. Там планировали ночевку, а дальше двигаться через Васильевку в Запорожье.
- Украина требует от россиян открыть безопасный коридор для эвакуации гражданских и раненых военных из подземных бомбоубежищ на заводе "Азовсталь", который находится под контролем защитников Украины. Члены переговорной группы Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк предложили россиянам провести срочный раунд переговоров в Мариуполе для обеспечения эвакуации гражданских.
- По состоянию на вторую половину дня 21 апреля, российские войска продолжали бомбить и обстреливать территорию "Азовстали" в Мариуполе, где скрываются защитники и гражданские.
- Президент Владимир Зеленский считает, что Мариуполь можно деблокировать военным путем, но для этого нужно очень много оружия от западных партнеров.
- Спутники зафиксировали братскую могилу длиной 300 метров, в которой российские оккупанты похоронили погибших мариупольцев.