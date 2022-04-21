Эвакуационные автобусы с десятками мариупольцев прибыли на подконтрольную территорию

Эвакуационные автобусы с 79 марупольцами, сумевшие выехать из блокады 20 апреля, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Источник: Мариупольский городской совет с комментарием мэра города Вадима Бойченко, Государственная служба по чрезвычайним ситуациям

Прямая речь Бойченка: "Мы боремся за каждого мариупольца.

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Наша главная цель – спасти людей, еще остающихся заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели должен объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни".

Детали: Жители города, сумевшие выехать гуманитарным коридором, прибыли в Запорожье.

Три автобуса из четырех застряли на объездной дороге Каменского в грунтовой дороге. На место выезжала техника спасателей, помогавшая вытащить автобусы.

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Их встречают волонтеры и местные власти, оказывающие необходимую помощь и поддержку. На место прибыла также и вице-премьер-министр и министер по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Эвакуированным обеспечили надлежащее питание во временном центре помощи.

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