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Уничтожение защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах – Зеленский

Севгиль Мусаева, Роман ПетренкоСуббота, 16 апреля 2022, 16:56
Уничтожение защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский предупредил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Источник: Зеленский в интервью украинским онлайн медиа

Детали: Президент прокомментировал переговоры с Россией, зашедшие в тупик после Бучи и Бородянки.

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Прямая речь Зеленского: "Мариуполь – это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах

Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет".

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Напомним: Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе, но россияне требуют от них сдаться.

Предыстория:

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. 28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира. 
  • 29 марта украинская делегация в Стамбуле публично озвучила свои предложения РФ по гарантиям безопасностиКрыму и Донбассу. Россия еще не дала ответа на них.
  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
  • У защитников Мариуполя не осталось боеприпасов и еды. Часть морских пихотинцев смогла прорваться к представителям полка "Азов" и продолжает защищать город, часть же попала в плен.

Темы: АзовМариупольЗеленскийвойна
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