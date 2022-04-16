Уничтожение защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах – Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Источник: Зеленский в интервью украинским онлайн медиа

Детали: Президент прокомментировал переговоры с Россией, зашедшие в тупик после Бучи и Бородянки.

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Прямая речь Зеленского: "Мариуполь – это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах

Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет".

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Напомним: Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе, но россияне требуют от них сдаться.

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