Россия угрожает химатакой в Одессе, но заранее обвиняет Украину

Российское Минобороны после ракетного удара по Одессе "анонсировало" применение химвеществ в районе одесского порта "Южный", при этом РФ заранее обвинила в возможной химическое атаке спецслужбы Украины.

Источник: РИА Новости

Детали: Так, россияне завили, что у порта "Южный" планируется провокация. Об этом якобы свидетельствует то, что украинским правоохранителям и спецслужбам в Одесской области выдали индивидуальные средства защиты.

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Дословно: "Киев может сымитировать ракетный удар российских ВС по базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта в Одессе".

Напомним:

Одесса подверглась ракетным обстрелам 23 апреля, город был обстрелян российскими ракетами, одна из которых попала в многоэтажный жилой дом – 8 человек погибли, в том числе и младенец.