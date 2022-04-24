Во всей Украине был сигнал тревога: оккупанты на Пасху заставляют бежать в укрытие.
Воскресенье, 24 апреля 2022, 19:17
По состоянию на 19:15, 24 апреля во всех областях Украины, за исключением временно захваченной Херсонской, раздавался сигнал воздушной тревоги из-за атаки российских оккупантов.
Источник: правительственный сигнал тревоги для населения
Детали: Около 20:45 сигнал воздушной тревоги в большинстве областей отменили.
Российские ракеты ударили по объектам критической инфраструктуры в Полтавской области.
По состоянию на 21.10 в половине областей Украины снова объявлена воздушная тревога.
Предыстория:
- 19 апреля генсек ООН выступил с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позаолить открыть ряд гуманитарных коридоров.
- Украина и Евросоюз поддержали этот призыв.
- Украина поддержала эту идею, но Россия отказалась вводить режим прекращения огня и прекращать обстрелы на Пасху.
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