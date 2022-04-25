Россия обстреляла 5 ж/д станций в центре и на западе Украины: есть погибшие

Российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины, есть погибшие и раненные. Две ракеты пролетели над Хмельницкой АЭС.

Источник: председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин и Укрзализныця в Telegram, глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram, Энергоатом в Telegram, мэр Коростеня Владимир Москаленко в эфире телеканала "КоростеньТВ"

Прямая речь Камышина: "Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру.

Сегодня утром в течении часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине.

Как минимум 16 пассажирских поездов будут задерживаться. Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать".

Детали: В УЗ сообщили, что в связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.

Поезда, следующие через указанные участки, задерживаются.

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Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре области. Жертв нет, ущерб устанавливается.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные.

В результате российских ракетных ударов по Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", спасатели тушат пожар.

Также был нанесен ракетный удар по городу Коростень. Взрыв прогремел в районе железной дороги. Пострадавших нет.

Энергоатом сообщил, что 25 апреля две российские крылатые ракеты угрожали ядерной безопасности Украины и мира, поскольку они пролетели над Хмельницкой АЭС.

Российские ракеты в 08:10 заметили над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС. Отмечается, что они были выпущены оккупантами, вероятно, в сторону городов Ровно или Здолбунов.

Почему это важно: Россия постоянно требует от западных стран прекратить поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии. Перемещение вооружения по территории Украины осуществляется в том числе и по железной дороге. Разрушая железнодорожную инфраструктуру Россия, вероятно, пытается остановить поставки военной техники от западных стран.

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