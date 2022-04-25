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Ракетные удары по железной дороге: задерживаются 30 поездов

Ирина БалачукПонедельник, 25 апреля 2022, 11:41
Фото иллюстративное из Telegram Укрзализныци

В результате повреждения российскими оккупантами железнодорожной инфраструктуры в нескольких областях 25 апреля в пути задерживаются не менее 30 поездов.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Практически все поезда возобновили движение. Для этого используются тепловозы. Делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика".

Детали: В частности, сейчас задержатся поезда:

  • №86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);
  • №174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);
  • №87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);
  • №96 Рахов – Киев (+1 час);
  • №770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);
  • №50 Трускавец – Киев (+4 часа);
  • №56 Рахов – Киев (+3 часа);
  • №21 Харьков – Трускавец (+3 часа);
  • №13 Солотвино – Киев (+2 часа);
  • №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+2 часа);
  • №231 Днепр – Львов (+3 часа);
  • 45 Ужгород – Лозовая (+32 мин);
  • №774 Львов – Дарница (+1 ч 42 мин);
  • №722 Киев – Харьков (+90 мин);
  • №6093 Здолбунов – Львов (+1 час);
  • №803 Ровно – Львов (30 мин).

А также пригородные поезда:

  • №6250 Бердичев – Казатин (+1 ч 30 мин);
  • №6252 Шепетовка – Казатин (+1 ч 30 мин);
  • №6301 Казатин – Жмеринка (+1 ч 40 мин);
  • №6304 Жмеринка – Казатин (+30 мин);
  • №6343 Жмеринка – Гречаны (+1 ч 41 мин);
  • №6342 Гречаны – Жмеринка (+10 мин);
  • №6321 Жмеринка – Вапнярка (+1 час);
  • №6203 Фастов – Казатин (+53 мин);
  • №6206 Казатин – Фастов (+2 ч 2 мин);
  • №868 Гречаны – Киев (+1 ч 10 мин);
  • №804/803 Ровно – Львов (+1 час);
  • №816/815 Львов – Черновцы (+1 ч 35 мин);
  • №6041 Тернополь – Львов (+42 мин);
  • №6042 Львов – Тернополь (+1 ч 22 мин);
  • №6353 Здолбунов – Ковель (+1 ч 17 мин);
  • №6092 Львов – Здолбунов (еще не отправился);
  • №6093 Здолбунов – Львов (+1 ч 19 мин);
  • №6187 Львов – Мукачево (задержка по станции Скнилов +40 мин).

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Темы: Укрзализныцявойна
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