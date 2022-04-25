Ракетные удары по железной дороге: задерживаются 30 поездов

В результате повреждения российскими оккупантами железнодорожной инфраструктуры в нескольких областях 25 апреля в пути задерживаются не менее 30 поездов.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Практически все поезда возобновили движение. Для этого используются тепловозы. Делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика".

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Детали: В частности, сейчас задержатся поезда:

№86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);

№87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);

№96 Рахов – Киев (+1 час);

№770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);

№50 Трускавец – Киев (+4 часа);

№56 Рахов – Киев (+3 часа);

№21 Харьков – Трускавец (+3 часа);

№13 Солотвино – Киев (+2 часа);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+2 часа);

№231 Днепр – Львов (+3 часа);

45 Ужгород – Лозовая (+32 мин);

№774 Львов – Дарница (+1 ч 42 мин);

№722 Киев – Харьков (+90 мин);

№6093 Здолбунов – Львов (+1 час);

№803 Ровно – Львов (30 мин).

А также пригородные поезда:

№6250 Бердичев – Казатин (+1 ч 30 мин);

№6252 Шепетовка – Казатин (+1 ч 30 мин);

№6301 Казатин – Жмеринка (+1 ч 40 мин);

№6304 Жмеринка – Казатин (+30 мин);

№6343 Жмеринка – Гречаны (+1 ч 41 мин);

№6342 Гречаны – Жмеринка (+10 мин);

№6321 Жмеринка – Вапнярка (+1 час);

№6203 Фастов – Казатин (+53 мин);

№6206 Казатин – Фастов (+2 ч 2 мин);

№868 Гречаны – Киев (+1 ч 10 мин);

№804/803 Ровно – Львов (+1 час);

№816/815 Львов – Черновцы (+1 ч 35 мин);

№6041 Тернополь – Львов (+42 мин);

№6042 Львов – Тернополь (+1 ч 22 мин);

№6353 Здолбунов – Ковель (+1 ч 17 мин);

№6092 Львов – Здолбунов (еще не отправился);

№6093 Здолбунов – Львов (+1 ч 19 мин);

№6187 Львов – Мукачево (задержка по станции Скнилов +40 мин).

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