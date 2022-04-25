Ракетные удары по железной дороге: задерживаются 30 поездов
Понедельник, 25 апреля 2022, 11:41
В результате повреждения российскими оккупантами железнодорожной инфраструктуры в нескольких областях 25 апреля в пути задерживаются не менее 30 поездов.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "Практически все поезда возобновили движение. Для этого используются тепловозы. Делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика".
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Детали: В частности, сейчас задержатся поезда:
- №86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);
- №174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);
- №87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);
- №96 Рахов – Киев (+1 час);
- №770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);
- №50 Трускавец – Киев (+4 часа);
- №56 Рахов – Киев (+3 часа);
- №21 Харьков – Трускавец (+3 часа);
- №13 Солотвино – Киев (+2 часа);
- №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+2 часа);
- №231 Днепр – Львов (+3 часа);
- 45 Ужгород – Лозовая (+32 мин);
- №774 Львов – Дарница (+1 ч 42 мин);
- №722 Киев – Харьков (+90 мин);
- №6093 Здолбунов – Львов (+1 час);
- №803 Ровно – Львов (30 мин).
А также пригородные поезда:
- №6250 Бердичев – Казатин (+1 ч 30 мин);
- №6252 Шепетовка – Казатин (+1 ч 30 мин);
- №6301 Казатин – Жмеринка (+1 ч 40 мин);
- №6304 Жмеринка – Казатин (+30 мин);
- №6343 Жмеринка – Гречаны (+1 ч 41 мин);
- №6342 Гречаны – Жмеринка (+10 мин);
- №6321 Жмеринка – Вапнярка (+1 час);
- №6203 Фастов – Казатин (+53 мин);
- №6206 Казатин – Фастов (+2 ч 2 мин);
- №868 Гречаны – Киев (+1 ч 10 мин);
- №804/803 Ровно – Львов (+1 час);
- №816/815 Львов – Черновцы (+1 ч 35 мин);
- №6041 Тернополь – Львов (+42 мин);
- №6042 Львов – Тернополь (+1 ч 22 мин);
- №6353 Здолбунов – Ковель (+1 ч 17 мин);
- №6092 Львов – Здолбунов (еще не отправился);
- №6093 Здолбунов – Львов (+1 ч 19 мин);
- №6187 Львов – Мукачево (задержка по станции Скнилов +40 мин).
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 25 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
- Около 8:20 в Винницкой области в районе Жмеринки прогремели взрывы, во Львовской области работада противовоздушная оборона, в двух населенных пунктах в Золочевском районе возникли пожары.
- Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины и что есть пострадавшие.
- В результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные. А во Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", спасатели тушат пожар.
- Также был нанесен ракетный удар по городу Коростень. Взрыв прогремел в районе железной дороги. Пострадавших нет.