"Миллионную взятку НАБУ и САП за Злочевского" передали украинской армии

Высший антикорсуд снял арест с средств в уголовном производстве о попытке за 6 миллионов долларов подкупить руководство антикоррупционных органов, они переданы на нужды армии.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, пресс-центр командования ССО

Детали: Указано, что решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП.

19 апреля Высший антикоррупционный суд разрешил снять арест с этих средств.

Сообщается, что 5,95 млн. дол. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

Командование Сил спецопераций сообщает, что эти средства уже официально на счетах воинских частей ССО Украины и будут израсходованы в пределах действующего законодательства на самые неотложные нужды, необходимые для выполнения задач по назначению.

Антикоррупционщики напоминают, что это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего топ-чиновника (владельца Burisma Holdings экс-министра Николая Злочевского).

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