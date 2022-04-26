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"Миллионную взятку НАБУ и САП за Злочевского" передали украинской армии

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 17:58
фото нАБУ

Высший антикорсуд снял арест с средств в уголовном производстве о попытке за 6 миллионов долларов подкупить руководство антикоррупционных органов, они переданы на нужды армии.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, пресс-центр командования ССО

Детали: Указано, что решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП.

19 апреля Высший антикоррупционный суд разрешил снять арест с этих средств.

Сообщается, что 5,95 млн. дол. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

 

Командование Сил спецопераций сообщает, что эти средства уже официально на счетах воинских частей ССО Украины и будут израсходованы в пределах действующего законодательства на самые неотложные нужды, необходимые для выполнения задач по назначению.

Антикоррупционщики напоминают, что это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего топ-чиновника (владельца Burisma Holdings экс-министра Николая Злочевского).

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Предыстория:

  • 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
  • Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского (5 млн предусматривались непосредственно за закрытие дела и 1 млн долл. США - за "консультационные услуги" посреднику). В этом деле збыли задержаны трое.
  • По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.
  • Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.
  • В июне 2021 года фигурант дела о многомиллионной взятке антикоррупционного руководства Елена Мазурова пошла на сделку со следствием. Другими фигурантами в деле являются отстраненный от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывший директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратуравзяткаАнтикоррупционный суд
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