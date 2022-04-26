"Мільйонний хабар НАБУ і САП за Злочевського" передали українській армії

Вищий антикорсуд зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні щодо спроби за 6 мільйонів доларів підкупити керівництво антикорупційних органів, їх передано на потреби армії.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пресцентр командування ССО

Деталі: Вказано, що рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП.

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19 квітня Вищий антикорупційний суд дозволив зняти арешт із цих коштів.

Повідомляється, що 5,95 млн дол. США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перераховано на потреби обороноздатності держави.

Командування Сил спецоперацій повідомляє, що ці кошти вже офіційно на рахунках військових частин ССО України і будуть витрачені у межах чинного законодавства на найнагальніші потреби, необхідні для виконання завдань за призначенням.

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Антикорупційники нагадують, що це найбільшій в історії України хабар. У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця за (власника Burisma Holdings ексміністра екології Миколи Злочевського).

"Послугу" оцінили у 5 млн дол. США, ще 1 млн дол. США посадовець ГУ ДПС взяв собі "зверху". Цих всіх осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС.

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