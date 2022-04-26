"Мільйонний хабар НАБУ і САП за Злочевського" передали українській армії
Вищий антикорсуд зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні щодо спроби за 6 мільйонів доларів підкупити керівництво антикорупційних органів, їх передано на потреби армії.
Джерело: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пресцентр командування ССО
Деталі: Вказано, що рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП.
19 квітня Вищий антикорупційний суд дозволив зняти арешт із цих коштів.
Повідомляється, що 5,95 млн дол. США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перераховано на потреби обороноздатності держави.
Командування Сил спецоперацій повідомляє, що ці кошти вже офіційно на рахунках військових частин ССО України і будуть витрачені у межах чинного законодавства на найнагальніші потреби, необхідні для виконання завдань за призначенням.
Антикорупційники нагадують, що це найбільшій в історії України хабар. У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця за (власника Burisma Holdings ексміністра екології Миколи Злочевського).
"Послугу" оцінили у 5 млн дол. США, ще 1 млн дол. США посадовець ГУ ДПС взяв собі "зверху". Цих всіх осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС.
Передісторія:
- 12 червня 2020 року детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
- Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), ексміністра екології Миколи Злочевського (5 мільйонів передбачалися безпосередньо за закриття справи і 1 млн дол. США - за "консультаційні послуги" посереднику). У цій справі затримали трьох людей.
- За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
- Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.
- У червні 2021 року фігурант справи про багатомільйонний хабар антикорупційному керівництву Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством. Іншими фігурантами в справі є відсторонений з посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко та колишній директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча.