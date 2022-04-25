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Ракетные удары по Винницкой области: 5 погибших, много раненых

Ирина БалачукПонедельник, 25 апреля 2022, 15:51

Пять человек погибли и еще 18 получили ранения в результате российских ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре вблизи городов Жмеринка и Казатин Винницкой области.

Источник: Винницкая областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "Утром 25 апреля российские оккупационные войска обстреляли ракетами объекты транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринка и г. Козятин Винницкой области.

В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены (информация уточняется!)".

Детали: По указанному факту следователи СБУ начали уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

На месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы.

Ранее глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные.

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Темы: Винницкая областьвойнажертвы
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