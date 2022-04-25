Ракетные удары по Винницкой области: 5 погибших, много раненых
Пять человек погибли и еще 18 получили ранения в результате российских ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре вблизи городов Жмеринка и Казатин Винницкой области.
Источник: Винницкая областная прокуратура в Facebook
Дословно прокуратура: "Утром 25 апреля российские оккупационные войска обстреляли ракетами объекты транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринка и г. Козятин Винницкой области.
В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены (информация уточняется!)".
Детали: По указанному факту следователи СБУ начали уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).
На месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы.
Ранее глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные.
Предыстория:
- Утром 25 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
- Около 8:20 в Винницкой области в районе Жмеринки прогремели взрывы, во Львовской области работада противовоздушная оборона, в двух населенных пунктах в Золочевском районе возникли пожары.
- Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины и что есть пострадавшие.
- Позже стало известно, что во Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", спасатели тушили пожар.
- Также был нанесен ракетный удар по городу Коростень. Взрыв прогремел в районе железной дороги. Пострадавших нет.
- Из-за этого задерживались 30 поездов.