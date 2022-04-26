Путин отказался давать гарантии безопасности Украине без решений по Крыму и Донбассу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.
Источник: Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттеришем во вторник, передает Интерфакс
Прямая речь: "На переговорах в Стамбуле нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса с определенными оговорками".
Детали: По словам президента страны-агрессора, после достижения этих договоренностей Россия столкнулась с ситуацией вокруг Бучи Киевской области (где военными РФ были убиты сотни мирных жителей – ред.), к которой якобы "российская армия не имеет никакого отношения".
Путин пожаловался, что после зверств в Буче позиция переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию кардинально изменилась.
Прямая речь: "Они (представители Украины – ред.) отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств".
"Для нас понятно, что, если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем".
Что предшествовало: 23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным говорил бы только о вопросах территориальной целостности Украины.
"И именно эти вопросы я бы с ним обсуждал - как дальше будет жить наш Донбасс украинский и как дальше будет жить наш Крым. Как мы можем, в какой точке об этом договориться и можем ли вообще", - сказал Зеленский.
12 апреля Путин заявил, что после встречи в Стамбуле и зверств россиян в Буче переговоры с Украиной снова зашли в тупик.
Предыстория:
- 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира, где Украина озвучила свои предложения.
- Так, Украина предлагала, что вместо НАТО несколько стран станут ее гарантами безопасности и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
- Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
- Речь шла также о том, что Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Президент Владимир Зеленский также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.