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Путин за длинным столом сказал генсеку ООН, что рассчитывает на договоренности с Украиной

Мазуренко Алена Вторник, 26 апреля 2022, 20:02
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Президент России Владимир Путин за длинным столом переговоров заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что рассчитывает на "договоренности с Украиной на дипломатическом треке".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры и не отказываемся от них.

Кроме того, на переговорах в Стамбуле нам удалось добиться серьезного прорыва".

Предыстория:

  • Гутерреш во вторник 26 апреля приехал в Москву для переговоров с российским президентом Путиным по поводу прекращения войны в Украине, а затем в четверг 28 апреля хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
  • 24 апреля Эрдоган позвонил по телефону президенту Зеленскому, чтобы обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины, возможное продолжение переговоров с Россией и эвакуацию заблокированных украинских военных и гражданских лиц.
  • Гутерреш также встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в воскресенье 24 апреля, обсудив ситуацию в Мариуполе и Херсоне.
  • 19 апреля генсек ООН выступил с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы открыть ряд коридоров для эвакуации. Однако Россия на Пасху продолжала совершать артиллерийские обстрелы и воздушные атаки на украинские города, в частности, на территории "Азовстали" в Мариуполе.
  • Министр обороны Алексей Резников обвинил ООН в небрежном отношении к российской войне и убийству невинных украинцев российскими оккупантами, ведь, по его мнению, Организация игнорирует преступления России из-за того, что у нее ядерное оружие.

Темы: ПутинООНУкраинавойна
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