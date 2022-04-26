Путин за длинным столом сказал генсеку ООН, что рассчитывает на договоренности с Украиной

Президент России Владимир Путин за длинным столом переговоров заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что рассчитывает на "договоренности с Украиной на дипломатическом треке".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры и не отказываемся от них.

Кроме того, на переговорах в Стамбуле нам удалось добиться серьезного прорыва".

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