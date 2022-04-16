Суд арестовал Медведчука без права залога

Лычаковский районный суд Львова направил нардепа Виктора Медведчука под арест без права внесения залога.

Источник: пресс-служба суда.

Дословно: "Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей".

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Детали: Согласно решению суда, Медведчук лишен права внести залог.

Судья напомнил, что 10 января депутату была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но 26 февраля следователи полиции не обнаружили его дома.

Цитата: "18.03.2022 года к Медведчуку... применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога (заочно).

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12.04.2022 подозреваемый Медведчук был задержан, а 14.04.2022 доставлен в орган досудебного расследования.

...Следственный судья оставил подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога".

На указанное решение суда Медведчук может подать апелляцию.

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