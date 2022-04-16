Суд арестовал Медведчука без права залога
Лычаковский районный суд Львова направил нардепа Виктора Медведчука под арест без права внесения залога.
Источник: пресс-служба суда.
Дословно: "Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей".
Детали: Согласно решению суда, Медведчук лишен права внести залог.
Судья напомнил, что 10 января депутату была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но 26 февраля следователи полиции не обнаружили его дома.
Цитата: "18.03.2022 года к Медведчуку... применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога (заочно).
12.04.2022 подозреваемый Медведчук был задержан, а 14.04.2022 доставлен в орган досудебного расследования.
...Следственный судья оставил подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога".
На указанное решение суда Медведчук может подать апелляцию.
Предыстория:
- С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
- Печерский районный суд в Киеве установил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Депутата подозревали в незаконной торговле с предводителями ОРДЛО.
- За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами. Среди правоохранителей рабочей гипотезой было предположение, что Медведчук скрывается дома у кого-то из коллег по "ОПЗЖ", поэтому в домах нардепов партии проводили обыски. В Офисе Генерального прокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу.