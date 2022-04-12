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СБУ поймала Медведчука

Денис КарловскийВторник, 12 апреля 2022, 21:07
СБУ поймала Медведчука
Виктор медведчук. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что была проведена спецоперация по задержанию народного депутата от запретной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука.

Источник: facebook-страница Зеленского, пресс-служба СБУ с комментарием главы Ивана Баканова

Прямая речь Зеленского: "Проведена спецоперация благодаря СБУ.

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Слава Украине!"

Задержанный Медведчук с наручниками на руках и в камуфляже ВСУ
Задержанный Медведчук с наручниками на руках и в камуфляже ВСУ
Фото: пресс-служба СБУ

Детали: Президент и пресс-служба СБУ обнародовали фото Медведчука в камуфляже Вооруженных сил Украины и наручниках на руках.

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СБУ пообещали, что такое участие ждет всех пророссийских деятелей и агентов российских спецслужб в Украине.

Прямая речь Баканова: "Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока ещё народного депутата Медведчука.

Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе".

Задержанный Медведчук в униформу ВСУ
Задержанный Медведчук в униформу ВСУ
Фото: президент Владимир Зеленский

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Предыстория:

  • С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
  • Печерский районный суд в Киеве установил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Депутата подозревали в незаконной торговле с предводителями ОРДЛО.
  • За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
  • Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами. Среди правоохранителей рабочей гипотезой было предположение, что Медведчук скрывается дома у кого-то из коллег по "ОПЗЖ", поэтому в домах нардепов партии проводили обыски. В Офисе Генерального прокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу.
  • 18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.

Темы: МедведчукколлаборационизмОПЗЖСБУ
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