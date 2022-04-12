СБУ поймала Медведчука

Президент Владимир Зеленский сообщил, что была проведена спецоперация по задержанию народного депутата от запретной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука.

Источник: facebook-страница Зеленского, пресс-служба СБУ с комментарием главы Ивана Баканова

Прямая речь Зеленского: "Проведена спецоперация благодаря СБУ.

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Молодцы! Подробности скоро.

Слава Украине!"

Задержанный Медведчук с наручниками на руках и в камуфляже ВСУ Фото: пресс-служба СБУ

Детали: Президент и пресс-служба СБУ обнародовали фото Медведчука в камуфляже Вооруженных сил Украины и наручниках на руках.

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СБУ пообещали, что такое участие ждет всех пророссийских деятелей и агентов российских спецслужб в Украине.

Прямая речь Баканова: "Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока ещё народного депутата Медведчука.

Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе".

Задержанный Медведчук в униформу ВСУ Фото: президент Владимир Зеленский

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