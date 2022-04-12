СБУ поймала Медведчука
Президент Владимир Зеленский сообщил, что была проведена спецоперация по задержанию народного депутата от запретной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука.
Источник: facebook-страница Зеленского, пресс-служба СБУ с комментарием главы Ивана Баканова
Прямая речь Зеленского: "Проведена спецоперация благодаря СБУ.
Молодцы! Подробности скоро.
Слава Украине!"
Детали: Президент и пресс-служба СБУ обнародовали фото Медведчука в камуфляже Вооруженных сил Украины и наручниках на руках.
СБУ пообещали, что такое участие ждет всех пророссийских деятелей и агентов российских спецслужб в Украине.
Прямая речь Баканова: "Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока ещё народного депутата Медведчука.
Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе".
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Предыстория:
- С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
- Печерский районный суд в Киеве установил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Депутата подозревали в незаконной торговле с предводителями ОРДЛО.
- За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами. Среди правоохранителей рабочей гипотезой было предположение, что Медведчук скрывается дома у кого-то из коллег по "ОПЗЖ", поэтому в домах нардепов партии проводили обыски. В Офисе Генерального прокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу.
- 18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.