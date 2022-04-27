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Впереди несколько чрезвычайно тяжелых недель – Резников

Денис КарловскийСреда, 27 апреля 2022, 19:55
министр обороны алексей резников на встрече с министрами обороны в рамштайне 26 апреля. фото: getty images

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев готовиться к нескольким тяжелым неделям боевых действий из-за подготовки масштабного наступления российских войск на Донбассе.

Источник: facebook-страница Резникова

Прямая речь Резникова: "Впереди – несколько чрезвычайно трудных недель. Практическая реализация договоренностей, учения и логистика требуют определенного времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас.

Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша стойкость и неимоверное единство.

Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, до наступления победы мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы.

Мы должны выдержать. И мы выдержим!

Ради тех, кто боролся за свободную Украину в разные эпохи. Ради защитников Мариуполя, Харькова, Изюма, Рубежного, Сум, Чернигова и героев из других городов, выигравших и продолжающих выигрывать для Украины время. Ради будущих поколений.

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Мы освободим нашу землю. Мы вернем наших людей.

Украина победит! Теперь в этом уверены не только мы".

Детали: Министр рассказал, что министры обороны стран-партнеров Украины во время встречи на военной базе США в Рамштайне в Германии выразили полную поддержку увеличения количества и качества военной помощи Украины.

По словам Резникова, готовность партнеров поставлять больше современного вооружения, которое имеет калибры и характеристики стран-членов НАТО, свидетельствует об убеждении Запада в необратимости победы Украины над Россией.

В частности, западные партнеры уже приступили к поставкам артиллерии калибра 155 мм, которая является основным калибром артиллерии армий стран-членов Североатлантического альянса. В будущем это обеспечит полную взаимосовместимость и возможность слаженного действия между ВСУ и армиями стран-членов Альянса.

Кроме того, Резников рассказал, что во время тренировки украинских военных инструкторами из стран-членов НАТО, украинцы с первого раза попали в цесоответствующиее впечатление на партнеров Украины.

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Предыстория:

  • Американские журналисты рассказали, что США и страны-члены НАТО хотят так сильно "кастрировать" российскую армию в Украине, чтобы она не была способна начать полномасштабное вторжение в соседние страны еще на протяжении многих лет после 2022 года.
  • США создали координационный центр на военной базе в Рамштайне, где будут следить за поставкой вооружения в Украину.
  • 22 апреля российское военное руководство публично объявило, что главными целями войны для оккупантов сейчас является захват восточных и южных областей Украины от Одессы и Приднестровья до Харькова.

Темы: РезниковвойнаРосcиябоевые действия
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