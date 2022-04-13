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Мелитополь: партизаны ночью убили за 3 недели 70 российских оккупантов – ГУР

Денис КарловскийСреда, 13 апреля 2022, 18:44
фото иллюстративное: getty images

В Мелитополе неизвестные патриоты с 20 марта по 12 апреля ночью ликвидировали около 70 оккупантов РФ.

Источник: Главное управление разведки Министерство обороны Украины

Дословно: "Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы".

Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения".

Детали: По данным украинской разведки, эти смерти произошли благодаря украинскому движению сопротивления. ГУР утверждает, что оккупанты не смогли найти лиц, причастных к ликвидации российских солдат.

Оккупационная администрация тщательно скрывает данные о точном количестве и обстоятельствах гибели российских военных.

Предыстория:

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Темы: Мелитопольразведкаоккупация
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