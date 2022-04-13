Мелитополь: партизаны ночью убили за 3 недели 70 российских оккупантов – ГУР
В Мелитополе неизвестные патриоты с 20 марта по 12 апреля ночью ликвидировали около 70 оккупантов РФ.
Источник: Главное управление разведки Министерство обороны Украины
Дословно: "Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы".
Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения".
Детали: По данным украинской разведки, эти смерти произошли благодаря украинскому движению сопротивления. ГУР утверждает, что оккупанты не смогли найти лиц, причастных к ликвидации российских солдат.
Оккупационная администрация тщательно скрывает данные о точном количестве и обстоятельствах гибели российских военных.
Предыстория:
- В оккупированном Мелитополе российские военные предлагают жителям становиться в ряды вооруженных сил РФ.
- Государственную изменницу Галину Данильченко, которую назначили так называемой "мэром Мелитополя", готовится праздновать с размахом парад ко Дню Победы 9 мая.
- Мелитопольский мэр Иван Федоров утверждает, что оккупанты и колаборанты похитили уже 100 человек.
- Товары из магазинов Мелитополя, которые разграбили российские коллаборанты, нашли в Чечне и оккупированном Крыму.