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Кремль хотел согнать украинцев в концлагеря в Сибири и заставить строить города – Данилов

Денис КарловскийЧетверг, 21 апреля 2022, 22:52
Кремль хотел согнать украинцев в концлагеря в Сибири и заставить строить города – Данилов
алексей данилов. фото: пресс-служба снбо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что у российской верхушки были планы по депортации значительной части украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири для принудительных работ по строительству новых городов россиянам.

Источник: интервью Данилова для "Украинской правды", которое обнародуют 22 апреля в пятницу

Прямая речь Данилова: "6 сентября 21-го года вышла статья Шойгу, которая называлась "О новых городах Сибири". Немногие обратили внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание.

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Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это уже было неоднократно, у них никогда не исчезнет.

Шойгу прямо озвучил этот план – построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения. И, соответственно, это должны быть украинцы.

Все сообщения, которые нам предоставляла разведка партнеров, были о концлагерях, фильтрационных лагерях, а также физическом уничтожении президента и высшего политического руководства на первом месте".

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Детали: По мнению Данилова, в статье Шойгу намекнул о том, что на принудительных работах должны были работать украинцы. Российский министр написал, что к работам, дескать, должны были б привлечены граждане из стран Содружества Независимых Государств.

Однако, настаивает Данилов, у граждан других стран СНГ не было такого количества физически состоятельных граждан для свершения такого масштабного замысла по строительству новых городов.

Предыстория:

  • В феврале 2022 некоторые западные издания публиковали из своих источников данные разведывательных агентств, что Россия готовит фильтрационные и трудовые лагеря для украинцев, чтобы депортировать несогласных после вторжения оккупационных войск.
  • После вторжения российские оккупанты создавали фильтрационные лагеря, в частности, для депортированных мариупольцев. Украинцев лишают гражданства, изымают телефоны и документы и отправляют вглубь депрессивных районов РФ.
  • У городских властей Мариуполя есть данные, что в настоящее время в фильтрационных лагерях россиян принудительно согнали 30 тысяч жителей города.
  • Данилов заявлял журналистам, что украинские власти знали о том, что Россия планирует полномасштабное наступление, но ожидали его 22 февраля, а не 24-го. В ноябре 2021 года, когда начали появляться первые данные разведки в медиа, секретарь СНБО назвал информацию о возможном нападении РФ на Украину "дезинформацией".

Темы: ДаниловСибирьРосcияразведка
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