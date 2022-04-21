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Кремль хотел согнать украинцев в концлагеря в Сибири и заставить строить города – Данилов

Денис КарловскийЧетверг, 21 апреля 2022, 22:52
алексей данилов. фото: пресс-служба снбо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что у российской верхушки были планы по депортации значительной части украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири для принудительных работ по строительству новых городов россиянам.

Источник: интервью Данилова для "Украинской правды", которое обнародуют 22 апреля в пятницу

Прямая речь Данилова: "6 сентября 21-го года вышла статья Шойгу, которая называлась "О новых городах Сибири". Немногие обратили внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание.

Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это уже было неоднократно, у них никогда не исчезнет.

Шойгу прямо озвучил этот план – построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения. И, соответственно, это должны быть украинцы.

Все сообщения, которые нам предоставляла разведка партнеров, были о концлагерях, фильтрационных лагерях, а также физическом уничтожении президента и высшего политического руководства на первом месте".

Детали: По мнению Данилова, в статье Шойгу намекнул о том, что на принудительных работах должны были работать украинцы. Российский министр написал, что к работам, дескать, должны были б привлечены граждане из стран Содружества Независимых Государств.

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Однако, настаивает Данилов, у граждан других стран СНГ не было такого количества физически состоятельных граждан для свершения такого масштабного замысла по строительству новых городов.

Предыстория:

  • В феврале 2022 некоторые западные издания публиковали из своих источников данные разведывательных агентств, что Россия готовит фильтрационные и трудовые лагеря для украинцев, чтобы депортировать несогласных после вторжения оккупационных войск.
  • После вторжения российские оккупанты создавали фильтрационные лагеря, в частности, для депортированных мариупольцев. Украинцев лишают гражданства, изымают телефоны и документы и отправляют вглубь депрессивных районов РФ.
  • У городских властей Мариуполя есть данные, что в настоящее время в фильтрационных лагерях россиян принудительно согнали 30 тысяч жителей города.
  • Данилов заявлял журналистам, что украинские власти знали о том, что Россия планирует полномасштабное наступление, но ожидали его 22 февраля, а не 24-го. В ноябре 2021 года, когда начали появляться первые данные разведки в медиа, секретарь СНБО назвал информацию о возможном нападении РФ на Украину "дезинформацией".

Темы: ДаниловСибирьРосcияразведка
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