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Киев: от ракетного обстрела 28 апреля погибла журналистка

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 12:09
Киев: от ракетного обстрела 28 апреля погибла журналистка
фото ГСЧС

Под завалами дома в Шевченковском районе столицы, куда 28 апреля попала российская ракета, нашли тело погибшего человека, это журналистка.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Друзья! Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего".

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Детали: По данным журналистов, погибшая - Вера Гирич, работавшая продюсером в украинском бюро "Радио Свобода" в Киеве.

РС официально подтвердило гибель коллеги.

Дословно: Продюсер Радио Свобода Вера Гирич погибла в результате попадания российской ракеты в дом, в котором она жила в Киеве. Обстрел произошел 28 апреля. Тело погибшей обнаружили под обломками утром 29 апреля.

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Вера Гирич начала работу в киевском бюро Радио Свобода с 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.

Редакция Радио Свобода выражает соболезнование семье Веры Гирич и будет вспоминать ее как светлого и доброго человека, настоящего профессионала".

 

Что предшествовало: Вечером 28 апреля в Шевченковском районе Киева, что в центре города, вражеские ракеты попали в объект и жилой дом рядом. Дом был новым и малонаселенным. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о десятке пострадавших. Утром 29 апреля глава столицы Виталий Кличко сообщил, что были госпитализированы 4 человека.

Темы: Киеввойна
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