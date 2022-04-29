Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Зеленского анонсируют операцию по выводу людей с "Азовстали"

Роман Романюк, Елена РощинаПятница, 29 апреля 2022, 10:30
У Зеленского анонсируют операцию по выводу людей с Азовстали

Украина надеется в пятницу 29 апреля эвакуировать мирных жителей, скрывающихся на металлургическом заводе "Азовсталь" вместе с последними бойцами, защищающими Мариуполь.

Источник: "Reuters", "Украинская правда"

Детали: В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что "сегодня планируется операция по выводу гражданского населения с завода", но не уточнили подробности.

Реклама:

По данным УП, эвакуация гражданских с "Азовстали" планировалась еще на четверг, 28 апреля, однако процесс остановил ночной авиаобстрел госпиталя на "Азовстали".

Как убеждают собеседники УП во власти, после эвакуации гражданских Украина попытается провести эвакуацию самых тяжелых раненых с завода.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в четверг российские оккупанты продолжали попытки штурма "Азовстали", снова было перекрыто движение в Левобережном районе города от парка Радуга.

ВИДЕО ДНЯ

"На штурм, кроме живой силы, было брошено много тяжелой техники, в том числе танков. Успех не достигнут, поэтому обстрелы и бомбардировки продолжаются", – написал он в Telegram.

"Об эвакуации. Просим всех ожидать официальной информации и, с пониманием относясь к актуальности и нашим общим переживаниям, воздерживаться от освещения событий, даже если вам стало что-то известно. Это очень деликатное дело, поэтому дайте всем спокойно делать свое дело и не провоцируйте формальные поводы для срыва", – призвал Андрющенко.

Штурм
Штурм "Азовстали"
Фото из Telegram Петра Андрющенко

Напомним: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с Зеленским в Киеве в четверг 28 апреля заявил, что ведется интенсивное обсуждение возможности эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Накануне Гутерриш посетил Москву и предложил президенту России Владимиру Путину, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в четверг выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.

Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь" и, оказавшись в безысходном положении, призвали мир просить о процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны.

УП, дополнено
Темы: МариупольэвакуацияОфис президентавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Потери российской армии в Украине достигли 23 тысяч человек
Женщин с детьми и пожилых людей просят еще не возвращаться в Киев
Словацкий С-300 доехал на юг Украины, уже защищает небо
В ОП говорят, что встреча Зеленского и Путина – не ко времени
Последние новости
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
Все новости...
Реклама: