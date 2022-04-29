У Зеленского анонсируют операцию по выводу людей с "Азовстали"

Украина надеется в пятницу 29 апреля эвакуировать мирных жителей, скрывающихся на металлургическом заводе "Азовсталь" вместе с последними бойцами, защищающими Мариуполь.

Источник: "Reuters", "Украинская правда"

Детали: В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что "сегодня планируется операция по выводу гражданского населения с завода", но не уточнили подробности.

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По данным УП, эвакуация гражданских с "Азовстали" планировалась еще на четверг, 28 апреля, однако процесс остановил ночной авиаобстрел госпиталя на "Азовстали".

Как убеждают собеседники УП во власти, после эвакуации гражданских Украина попытается провести эвакуацию самых тяжелых раненых с завода.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в четверг российские оккупанты продолжали попытки штурма "Азовстали", снова было перекрыто движение в Левобережном районе города от парка Радуга.

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"На штурм, кроме живой силы, было брошено много тяжелой техники, в том числе танков. Успех не достигнут, поэтому обстрелы и бомбардировки продолжаются", – написал он в Telegram.

"Об эвакуации. Просим всех ожидать официальной информации и, с пониманием относясь к актуальности и нашим общим переживаниям, воздерживаться от освещения событий, даже если вам стало что-то известно. Это очень деликатное дело, поэтому дайте всем спокойно делать свое дело и не провоцируйте формальные поводы для срыва", – призвал Андрющенко.

Штурм "Азовстали" Фото из Telegram Петра Андрющенко

Напомним: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с Зеленским в Киеве в четверг 28 апреля заявил, что ведется интенсивное обсуждение возможности эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Накануне Гутерриш посетил Москву и предложил президенту России Владимиру Путину, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в четверг выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.

Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь" и, оказавшись в безысходном положении, призвали мир просить о процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны.