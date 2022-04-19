Украина расторгла соглашение с Россией по разработке ракет

Кабинет министров денонсировал соглашение с Россией о сотрудничестве по созданию и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: Правительство приняло соответствующее решение на заседании 19 апреля во вторник.

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Справка: Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники было подписано 8 февраля 1995 года.

Предыстория:

Российские оккупанты наносят масштабные ракетные удары по украинским городам и инфраструктурным объектам с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля. В результате ряда ракетных ударов российских оккупантов погибли гражданские люди и дети.

18 апреля российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по Львову, от чего погибли 7 человек и 11 получили ранения, в том числе кусок стекла отрезал часть пальца 3-летнему мальчику, сбежавшему с мамой от обстрелов из Харькова.

К примеру, в результате ракетного удара россиян по телевышке в Киеве погибло 5 человек, проходивших мимо телецентра. Также российские ракеты полностью разбили торгово-развлекательный центр на северо-западных окрестностях столицы, где погибли по меньшей мере 4 человека.