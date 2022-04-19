Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина расторгла соглашение с Россией по разработке ракет

Денис КарловскийВторник, 19 апреля 2022, 21:52
фото иллюстративное: getty images

Кабинет министров денонсировал соглашение с Россией о сотрудничестве по созданию и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: Правительство приняло соответствующее решение на заседании 19 апреля во вторник.

Справка: Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники было подписано 8 февраля 1995 года.

Предыстория:

  • Российские оккупанты наносят масштабные ракетные удары по украинским городам и инфраструктурным объектам с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля. В результате ряда ракетных ударов российских оккупантов погибли гражданские люди и дети.
  • 18 апреля российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по Львову, от чего погибли 7 человек и 11 получили ранения, в том числе кусок стекла отрезал часть пальца 3-летнему мальчику, сбежавшему с мамой от обстрелов из Харькова.
  • К примеру, в результате ракетного удара россиян по телевышке в Киеве погибло 5 человек, проходивших мимо телецентра. Также российские ракеты полностью разбили торгово-развлекательный центр на северо-западных окрестностях столицы, где погибли по меньшей мере 4 человека.

Темы: Кабинет министровРосcияпромышленностькосмос
Главное сегодня

Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США

фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей

США обеспокоены поддержкой Китаем действий РФ

80% Луганской области сейчас под контролем оккупантов – Гайдай

обновленоАрахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить эвакуацию с россиянами – "Азов"

Россиян начали бойкотировать на встречах G20 – Bloomberg

Все новости...
Кабинет министров
Правительство поддержало национализацию 26 миллиардов активов российских банков
Стрельца официально назначили министром экологии вместо "и.о."
Кабмин проголосовал за увольнение Сытника - источники
Последние новости
03:17
Единство НАТО шокировало Путина – Байден
02:33
ОК "Юг": оккупанты в Херсонской области перенесли "референдум" на 27 апреля
02:08
Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США
01:51
ВСУ уничтожили два вражеских поста наблюдения и 34 оккупанта – ОК "Юг"
01:28
Байден "с печалью и страхом за людей" воспринимает кадры из Мариуполя – Белый дом
00:58
Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась – глава МИД Турции
00:57
фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей
00:35
ВСУ на Донбассе уничтожили 17 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами
00:33
Парад "поражения" от Китая и Германии: итоги экономического фронта
00:17
Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Зеленодольск из систем залпового огня
Все новости...