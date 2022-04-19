Украина расторгла соглашение с Россией по разработке ракет

Кабинет министров денонсировал соглашение с Россией о сотрудничестве по созданию и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: Правительство приняло соответствующее решение на заседании 19 апреля во вторник.

Справка: Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники было подписано 8 февраля 1995 года.

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