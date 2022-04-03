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Жительница Мариуполя оправдывала и прославляла россиян – ее арестовали

Елена РощинаВоскресенье, 3 апреля 2022, 08:31

Жительница Мариуполя, даже прячась от российских бомб в Мариупольской камерной филармонии, оправдывала действия РФ, а во время эвакуации просила захватчиков быстрее "освободить" город – женщина арестована.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в марте 2022 года 43-летняя женщина, укрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в помещении Мариупольской камерной филармонии, по собственным идеологическим соображениям неоднократно оправдывала действия оккупантов.

В дальнейшем, во время эвакуации из Мариуполя, подозреваемая, находясь на российском блокпосту, прославляла захватчиков и просила их "скорее освободить город".

Жительница Мариуполя подозревается в отрицании, совершенном повторно оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии России против Украины, начатой ​​в 2014 году, а также глорифификации представителей вооруженных формирований Российской Федерации (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Донецкая областная прокуратура в порядке ст. 615 УПК Украины (особый режим досудебного расследования в условиях военного положения) применила к гражданке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 992 000 грн.

Справка: Согласно внесенным 3 марта Верховной Радой изменениям, санкция статьи 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества или без нее.

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Напомним: Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В результате обстрелов и бомбардировок российской армией в городе почти не осталось уцелевших домов, нет воды, еды, электроэнергии и связи. Люди, остающиеся в городе, умирают от голода и ранений.

Российские оккупанты не пропускают украинскую гуманитарную помощь в Мариуполь и не впускают эвакуационные автобусы в город, люди эвакуируются на свой страх и риск под обстрелами. Некоторые люди насильственно были вывезены на оккупированные территории Донбасса или в Россию.

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что городу нужна полная эвакуация, и называл геноцидом действия российских военных, которые уничтожают мирное население Украины.

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Темы: МариупольпропагандавойнаРосcия
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