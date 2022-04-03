Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Левина орденом "За мужество"
Воскресенье, 3 апреля 2022, 12:15
Президент Владимир Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество".
Источник: указ президента от 3 апреля
Дословно: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)".
Детали: Документальный фотограф Макс Левин погиб в марте в Киевской области, где снимал доказательства агрессии России против Украины.
Близкие фотожурналиста сообщили, что прощание с ним состоится 4 апреля в столичном Михайловском соборе и на кладбище в Боярке.
Предыстория:
- Известный фотожурналист Максим Левин пропал 13 марта на линии фронта под Киевом – в последний раз он выходил на связь в Вышгородском районе.
- Полиция нашла Левина мертвым 1 апреля, после длительных поисков – в районе села Гута Межигорская Киевской области. Он погиб от осколочного ранения в голову.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что безоружный фотограф Макс Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.
- Макс Левин работал в горячих точках: во время Революции достоинства и на войне с 2014 года. В частности был в Иловайском котле, откуда выходил вместе с украинскими добровольцами.
- В 2015 году Левин был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени президентом Петром Порошенко.
- Без отца остались четыре сына фотографа-документалиста.
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