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Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Левина орденом "За мужество"

Елена РощинаВоскресенье, 3 апреля 2022, 12:15
Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Левина орденом За мужество
Макс Левин, фото Зоряны Стельмах - Facebook Zoriana Stelmakh

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество".

Источник: указ президента от 3 апреля

Дословно: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)".

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Детали: Документальный фотограф Макс Левин погиб в марте в Киевской области, где снимал доказательства агрессии России против Украины.

Близкие фотожурналиста сообщили, что прощание с ним состоится 4 апреля в столичном Михайловском соборе и на кладбище в Боярке.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Известный фотожурналист Максим Левин пропал 13 марта на линии фронта под Киевом – в последний раз он выходил на связь в Вышгородском районе.
  • Полиция нашла Левина мертвым 1 апреля, после длительных поисков – в районе села Гута Межигорская Киевской области. Он погиб от осколочного ранения в голову.
  • В Офисе генпрокурора сообщили, что безоружный фотограф Макс Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.
  • Макс Левин работал в горячих точках: во время Революции достоинства и на войне с 2014 года. В частности был в Иловайском котле, откуда выходил вместе с украинскими добровольцами.
  • В 2015 году Левин был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени президентом Петром Порошенко.
  • Без отца остались четыре сына фотографа-документалиста.

Темы: войнаСМИЗеленскийнаграды
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