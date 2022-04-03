Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Левина орденом "За мужество"

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество".

Источник: указ президента от 3 апреля

Дословно: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)".

Реклама:

Детали: Документальный фотограф Макс Левин погиб в марте в Киевской области, где снимал доказательства агрессии России против Украины.

Близкие фотожурналиста сообщили, что прощание с ним состоится 4 апреля в столичном Михайловском соборе и на кладбище в Боярке.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ